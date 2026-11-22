Klimakonferenz scheitert an zentralem Abschlusstext
dpa-AFX · Uhr
ANTALYA (dpa-AFX) - Nach gut zwei Wochen zäher Verhandlungen hat sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staatengruppen, darunter auch die EU, lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab./hrz/DP/zb
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