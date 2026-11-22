LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Independent" kommentiert am Sonntag die Weltklimakonferenz in der Türkei:

"In gewisser Weise ist es bemerkenswert, dass im Verlauf der UN-Klimakonferenzen viel erreicht wurde, obwohl ihre Beschlüsse auf dem Prinzip der Einstimmigkeit erfolgen müssen. Dabei werden die Verhandlungen nicht so sehr vom langsamsten Schiff im Konvoi gebremst, sondern vielmehr von jenen erdölfördernden Ländern, die ein starkes Interesse daran haben, in die entgegengesetzte Richtung zu steuern. Dazu gehören derzeit die Vereinigten Staaten unter der Führung eines Präsidenten, der ausdrücklich für die Förderung fossiler Brennstoffe wirbt und sich über "Windmühlen" lustig macht. (...)

Langfristig bieten erneuerbare Energie sowie Kernenergie, in Kombination mit der Batterietechnologie, die Möglichkeit einer Stromwirtschaft, die kostengünstiger ist als eine, die auf fossilen Brennstoffen basiert. Doch viele Länder, darunter Großbritannien, die auf das Ziel von Netto-Null-Emissionen hinarbeiten, stellen fest, dass die Kosten des Übergangs höher als erwartet sind. Zudem ist es schwieriger, die Öffentlichkeit in den wohlhabenden Demokratien dafür zu gewinnen, als viele Befürworter sauberer Energie angenommen hatten.

Dies sind die Herausforderungen, denen sich die globale Umweltbewegung zuwenden sollte, anstatt so viel ihrer Aufmerksamkeit auf jährliche Konferenzen von Experten zu richten, an denen politische Führungspersönlichkeiten nur sporadisch teilnehmen und bei denen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sie enttäuschend verlaufen."/pau/DP/zb