ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Ein Schiff ist nach russischen Angaben im Finnischen Meerbusen angegriffen worden. Der Frachter sei von zwei Drohnen attackiert worden, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Der Kommunikationschef der finnischen Streitkräfte, Aki-Mauri Huhtinen, sagte laut dem Sender Yle, dass es sich wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff auf das Schiff gehandelt habe.

Drosdenko schrieb später, ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren, aber die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt. Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen. Finnischen Angaben zufolge wurde die Besatzung inzwischen evakuiert.

Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen sprach zudem von einer mutmaßlichen Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter. Diese stehe möglicherweise im Zusammenhang mit Rettungs- und Ortungsmaßnahmen, sagte er einer Mitteilung zufolge.

Boot trieb in finnische Hoheitsgewässer

Zuvor hatte die finnische Grenzschutzbehörde mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite. Das beschädigte Schiff sei von internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben.

Das Verteidigungsministerium des Landes sprach ebenfalls von einem Drohnenangriff auf das russische Schiff. Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens seien vorsorglich eingeschränkt worden. In einer späteren Mitteilung identifizierte die finnische Grenzschutzbehörde das Schiff als den Frachter "Sparta II".

Am Morgen hatte Gouverneur Drosdenko bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Es seien 73 dieser Flugkörper in der Nacht abgewehrt worden, teilte er mit. Zu möglichen Folgen machte er keine Angaben. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb