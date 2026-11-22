FRANKFURT/PIRNA (dpa-AFX) - Ob als Scheit oder zu Pellets gepresst: Holz sorgt als Alternative zu Öl und Gas in vielen Wohnungen für wohlige Wärme. Während zuletzt wegen niedriger Speicherstände über die Versorgungssicherheit bei Gas diskutiert wurde, gibt es bei Holz nach Branchenangaben keine Engpässe. Doch die Nachfrage nach dem Brennstoff ist angesichts teurer fossiler Energie gestiegen. Wie wirkt sich das auf die Preise aus?

Wie verbreitet ist das Heizen mit Holz?

Nach Zahlen des Schornsteinfegerhandwerks gibt es in Deutschland mehr als eine Million Heizkessel, die mit Scheitholz, Holzpellets oder Hackschnitzeln befeuert werden. Laut Mikrozensus 2022 liefern Holzheizungen in 4,1 Prozent der Wohnungen Wärme. Das ist - wenn auch mit großem Abstand - Platz vier nach Gas (55,9 Prozent), Öl (18,8) und Fernwärme (15,1). Holzheizungen waren damit weiter verbreitet als Wärmepumpen (2,7 Prozent), wie eine Übersicht des Umweltbundesamtes zeigt. Hinzu kommen 11,7 Millionen Öfen und Kamine, die einzelne Wohnräume heizen. Ihre Zahl hat zugenommen, 2016 waren es noch etwa 11 Millionen.

Was kostet Holz als Brennstoff?

Ofenfertiges Buchenholz koste derzeit im Handel rund 130 bis 140 Euro je Schüttraummeter, erklärt Thomas Schnabel vom Branchenverband HKI. Die Preise schwanken je nach Holzart und Region. "In ländlichen, waldreichen Regionen sind teilweise günstigere Angebote zu finden, während in Ballungsräumen und Großstädten auch Preise von 180 bis 190 Euro und mehr aufgerufen werden." Fichtenholz sei mit etwa 85 Euro je Schüttraummeter deutlich günstiger. Ein Schüttraummeter entspricht einem Kubikmeter lose geschütteter Holzscheite inklusive der Zwischenräume.

Wer mit Holzpellets heizt, hat zuletzt laut Deutschem Pelletinstitut im Schnitt rund 462 Euro je Tonne bezahlt - bei einer Abnahmemenge von sechs Tonnen. In Süddeutschland liegt der Preis den Angaben zufolge höher (rund 467 Euro), in der Mitte Deutschlands niedriger (454). Pellets bestehen aus gepresstem Restholz wie Sägemehl und Hobelspänen und werden in Heizkesseln sowie speziellen Kaminöfen verwendet.

Wie hat sich der Preis für Brennholz entwickelt?

Internationale Konflikte wie der Iran- und der Ukrainekrieg sowie die CO2-Abgabe haben fossile Energien enorm verteuert. Auch die Preise für Brennholz schwanken. Im Vergleich zu 2020 waren Brennholz und Holzpellets 2025 gut 45 Prozent teurer. Damit fällt die Teuerung aber geringer aus als bei Gas (91 Prozent) und Heizöl (89 Prozent).

War der Preis für Holzpellets lange stabil, hat es in den vergangenen Jahren deutliche Ausschläge gegeben. Aktuell sei der Preis außergewöhnlich hoch, so das Pelletinstitut. Einerseits ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren gestiegen. Andererseits werde wegen der schwachen Baukonjunktur in Sägewerken weniger Holz gesägt. Daher fallen weniger Späne an, die zu Pellets gepresst werden.

Welche Möglichkeiten gibt es für Sparfüchse?

Anders als bei Öl oder Gas können Besitzer von Holzheizungen und Öfen selbst Hand anlegen und die Kosten für den Brennstoff drücken. Doch dafür braucht es Zeit und Ausrüstung. Private Waldbesitzer, Kommunen und Förster bieten frisch geschlagenes Rundholz an. Der Staatsbetrieb Sachsenforst etwa verkauft jedes Jahr rund 1,5 Millionen Festmeter Rundholz, davon etwa 100.000 Festmeter Brennholz.

Das Brennholz werde überwiegend an Endverbraucher vermarktet, erklärt Sachsenforst-Referent Marco Horn. Verkauft werde es frei Waldstraße, der Kunde müsse sich selbst um den Transport kümmern. Bis das Holz im Ofen landet, müssen die Stämme klein gesägt und gespalten werden sowie bis zu drei Jahre trocknen.

Was kostet Holz frisch aus dem Wald?

Nadelholz ist in der Regel billiger als Laubholz, in Ballungsräumen ist der Preis meist höher als auf dem Land. Sachsenforst nennt als "grobe Orientierung" aktuell etwa 55 Euro für Fichte und Kiefer und 70 Euro bei Buche - jeweils netto pro Festmeter. Selbstwerber können noch einmal 15 bis 20 Euro sparen. Der Verband HKI verweist auf eine Umfrage unter 30 staatlichen Forstämtern. Demnach kostet Hartholz wie Buche und Eiche derzeit für Endverbraucher im Schnitt rund 75 Euro je Festmeter. Das sei etwa Vorjahresniveau.

Was bedeutet Heizen mit Holz für das Klima?

Holzheizen wird oft als klimaneutral bezeichnet, da das freigesetzte Kohlendioxid (CO2) zuvor beim Wachstum des Baums gebunden wurde. Dem widerspricht unter anderem das Bundesumweltministerium. Denn es vergehen Jahrzehnte, bis ein Baum nachgewachsen ist, der dieselbe Menge CO2 wieder bindet. Emissionen entstehen auch beim Fällen, bei Transport und Bearbeitung. Bei der Verbrennung wird Methan freigesetzt. Das Umweltbundesamt rät deshalb von Holzheizungen ab - auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Denn Kamin- und Kachelöfen stoßen nach Angaben der Behörde neben anderen Schadstoffen gesundheitsschädlichen Feinstaub aus.

Wie stark ist Brennholz nachgefragt?

Rund 33 Millionen Festmeter Energieholz wurden voriges Jahr in Deutschland von Privathaushalten energetisch genutzt. Das haben Berechnungen des Thünen-Instituts ergeben, die das Umweltbundesamt zitiert. Zwar wird das Holz mit einem Anteil von mehr als 70 Prozent vor allem als Scheit verfeuert. Doch die vergleichsweise bequeme Nutzung von Holzpellets hat trotz gestiegener Preise an Zuwachs gewonnen. Lag der Verbrauch 2020 bei 2,24 Millionen Tonnen, waren es 2025 bereits 3,65 Millionen, wie das Pelletinstitut erklärt. 2026 werde ein weiterer Anstieg erwartet./hum/DP/zb