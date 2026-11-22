ROM (dpa-AFX) - Der Schmuckunternehmer Paolo Bulgari ist tot. Das teilte das Unternehmen auf seiner Instagram-Seite mit. Er stand an der Spitze der Bulgari-Gruppe und war Enkel des Firmengründers Sotirio Bulgari. Er starb im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Angehörigen, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf seine Familie berichtete. Mit ihm gehe der größte Juwelier der heutigen Zeit. Er soll am Montag beigesetzt werden.

Seit 1984 leitete er Firmenangaben zufolge die Gruppe. Bereits 1960 hatte er demnach begonnen, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten. Er habe sich auf Edelsteine spezialisiert und galt nach Angaben des Unternehmens als einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet. Zudem habe er den Stil des Hauses entscheidend mitgeprägt.

Bulgari würdigte ihn als "wahre kreative Seele", die die Welt des Schmucks nachhaltig geprägt habe. Er habe sich auch um die Förderung junger Designer gekümmert. Das in Italien gegründete Traditionsunternehmen Bulgari gehört seit längerem zum französischen Luxuskonzern LVMH./mjm/DP/zb