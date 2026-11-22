DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer hat Felix Nmecha bei der BVB-Mitgliederversammlung den Rücken gestärkt und für vereinzelte Buh-Rufe gesorgt. "Auf einen Spieler wie Felix Nmecha lassen wir als Borussia Dortmund nichts kommen", sagte Cramer vor den Augen des Mittelfeldspielers, der gemeinsam mit der Dortmunder Mannschaft in den Westfalenhallen anwesend war.

"Ein Spieler unseres Vereins verdient es, in der Öffentlichkeit immer unterstützt und gestärkt zu werden", sagte Cramer weiter und war auf Versöhnung aus: "Lass es uns einfach gemeinsam vergessen." Diese Aussage führte zu den Buh-Rufen und Pfiffen von Teilen der Mitglieder.

Auf Nachfrage eines Mitglieds konkretisierte Cramer, dass es ihm nicht darum gehe, die Debatte um Nmecha zu vergessen, sondern diese anders zu führen. Zuvor hatte der BVB-Geschäftsführer gesagt, dass er die Kritik an Teilen des umstrittenen Torjubels auch nachvollziehen könne.

Fan- und Förderabteilung bestärkt Kritik an Nmecha

Auch BVB-Clubchef Hans-Joachim Watzke war in seiner Rede auf Versöhnung im Konflikt zwischen Teilen der Dortmunder Fans und dem Mittelfeldspieler aus. "Das muss eine demokratische Organisation wie Borussia Dortmund aushalten", sagte der 67-Jährige. Zuvor hatte Watzke sein Verständnis für beide Konfliktparteien gezeigt.

Die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund hatte zu Beginn der Mitgliederversammlung gesprochen und ihre Kritik an dem Dortmunder Mittelfeldspieler bestärkt. "Es war die richtige Entscheidung, Haltung zu zeigen und wir werden es wieder tun", sagte Tobias Westerfellhaus aus der BVB-Fanabteilung. "Glaubt, an was ihr glaubt, und vor allem liebt, wen ihr liebt."

Schon vor Nmechas Vertragsunterzeichnung habe die Fan- und Förderabteilung ihre Bedenken und Kritik geäußert, so Westerfellhaus: "Viele der Konflikte der letzten Jahre hätte man bereits vor der Entstehung verhindern können."

Nmecha will Jesus auch zukünftig "die Ehre" geben

Rund um den 1:0-Auswärtssieg der Dortmunder in Mönchengladbach am Samstag hatte Nmecha betont, seinen Glauben beim Torjubel auch in Zukunft ausdrücken zu wollen. Seinen umstrittenen Torjubel zeigte der Mittelfeldspieler aber nicht.

Nach seinem späten Siegtor (80. Minute) kniete sich der 26-Jährige auf ein Knie und verschränkte die Arme vor der Brust zu einem Kreuz. Zudem breitete er die Arme aus und schien mit geschlossenen Augen zu beten. Er habe wieder Jesus "die Ehre" gegeben, sagte Nmecha nach dem Spiel.

Zuvor hatte sich Nmecha auf den Knien eine imaginäre Krone vom Kopf genommen und war dafür von der Fan- und Förderabteilung des BVB kritisiert worden. Diese Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik. Zuletzt hatten sowohl Bundestrainer Jürgen Klopp als auch die Verantwortlichen des BVB wegen der Jubelgeste das Gespräch mit dem 26-Jährigen gesucht./dha/DP/he