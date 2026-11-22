Das Wichtigste in Kürze Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Tech-Aktien ist von rund 24 auf 17 gesunken, obwohl die Gewinne stark gestiegen sind.

Basiskonsumgüter-Aktien im S&P 500 sind mit knapp 24 höher bewertet als Technologiewerte.

Kurzfristig bestimmt die Positionierung der Anleger die Kurse stärker als die Fundamentaldaten.

Derzeit erleben wir an der Wall Street spannende, neue Entwicklungen. Lange Zeit stiegen die Aktien aus dem Technologiebereich überdurchschnittlich.

Über 40 Prozent erreichte ihr Gewicht im S&P 500, ähnliche Größenordnungen sind es auch im MSCI-World-Index. Angetrieben wurden die Kurse der berühmten Magnificent-Seven-Aktien von in der Vergangenheit stark gestiegenen Gewinnen, Tesla einmal ausgenommen.

Aber nicht nur das: Die Hoffnung auf weiterhin prozentual zweistellig wachsende Gewinne lieferte die Fantasie für Bewertungen deutlich über dem Mittelwert des Gesamtmarktes und auch dessen historischen Durchschnitts. Und die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht, im Gegenteil, meistens wurden die Erwartungen noch geschlagen.

Ein diesbezüglich geradezu grandioses Jahr ist das laufende. Die Gewinne sind dieses Jahr quasi explodiert, doch die Aktien quittieren dies nun auf einmal mit Kursverlusten.

In der Folge sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) der Tech-Aktien von rund 24 Ende vergangenen Jahres auf 17 abgerutscht. Es scheint so, als würden die Anleger plötzlich nicht mehr an die Gewinnerwartungen glauben, die bekanntermaßen aus dem KI-Bereich stammen sollen.

Der jüngste Börsengang von Anthropic hat diese Skepsis einmal mehr gezeigt. Zwar schossen die Kurse des KI‑Giganten zuerst deutlich nach oben, dann aber setzten sofort Gewinnmitnahmen ein. Und auch die großen Kursverluste bei Nvidia aufgrund der Absetzung ihres Gründers und CEOs Jensen Huang zeigen die große Skepsis, die scheinbar derzeit im Markt vorherrscht.

Es ging nicht generell raus aus Aktien

Schaut man auf die Indizes, dann sieht es fast so aus, als würde der gesamte Aktienmarkt derzeit leiden. Das Bild trügt allerdings.

Die Verluste in den Indizes sind nur deshalb da, weil die Technologiewerte über die vergangenen Jahre ein so hohes Gewicht erreicht haben. Tatsächlich gibt es Aktiensegmente, die im Gegensatz zu den Technologiewerten deutlich zugelegt haben.

Dazu gehören vor allem Konsumtitel, zu denen viele der bekannten Qualitätsaktien gehören. Diese sind so stark gestiegen, dass die Bewertung der Basiskonsumgüter-Aktien im S&P 500 mit knapp 24 nun weit über der der Technologiewerte liegt, obwohl das Gewinnwachstum der Konsumwerte maximal zehn Prozent betragen dürfte.

Oft wurde – auch von mir – der KI-Boom mit dem Internet-Boom im Jahr 2000 verglichen. Dieser Vergleich hinkt aber mittlerweile mit beiden Beinen, um im Bild zu bleiben.

Im März 2000 lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Technologiewerte im S&P 500, damals IT-Sektor genannt, bei 55 gegenüber 17 heute. Dagegen wurden die Titel aus dem Basiskonsumgüterbereich damals mit einem KGV von 17 bewertet, gegenüber 24 aktuell.

Cisco Systems erreichte in der Spitze ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 140. Cisco war der zentrale Lieferant für den Aufbau des Internets, so wie Nvidia heute für KI. Nvidia hat dagegen derzeit nur ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16, geschätzt für die kommenden zwölf Monate sogar nur eines von elf.

Was die jüngsten Abverkäufe im Tech-Sektor wieder einmal zeigen: Die Positionierung der Anleger ist für die kurzfristige Kursentwicklung viel wichtiger als die Fundamentaldaten. Ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Börseneuphorie unter Privatanlegern in den USA, aber auch hier in Deutschland, die Gefahr birgt, dass Technologiewerte auch stark zurückkommen können, weil diese Anlegergruppe hauptsächlich in diesen Sektoren investiert ist.

Geht es runter, bekommen vor allem junge, unerfahrene Anleger, die noch keinen Crash erlebt haben, schnell kalte Füße und die Panik ist da. Setzt eine solche Verkaufswelle ein, spielt es keine Rolle, ob die Bewertungen attraktiv sind oder nicht.

Um es in den Worten des Börsenaltmeisters André Kostolany auszudrücken: Die Papiere müssen zunächst aus den Händen der Zittrigen in die der Hartgesottenen wechseln. In diesem Stadium befinden wir uns derzeit.

Es gibt zwar auch einige Technologietitel, die zwischenzeitlich extreme KGVs aufwiesen, zu nennen sind hier unter anderem die Tier-2-Rechenzentrumsanbieter. Aus diesem Bereich wird es sicherlich Aktien geben, die ihre Höchstkurse nicht wieder erreichen.

Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Doch das bedeutet auch, dass sich die bekannten Namen mit ihren etablierten Geschäftsmodellen irgendwann rasant erholen dürften, denn sie sind derzeit zu Schnäppchenpreisen zu haben, wenn die Gewinnfantasie, die auch nicht ausschließlich auf KI beruht, nicht vollkommen unberechtigt ist.