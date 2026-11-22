Wochenausblick – Einkaufsmanagerindizes, US-Preisdaten und Thanksgiving im Fokus
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir Sie wieder über die wichtigsten Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen der kommenden Tage. Im Fokus stehen diesmal neben einer Vielzahl richtungsweisender Konjunkturindikatoren auch ausgewählte Unternehmensberichte, für deren Basiswerte auf der HSBC-Zertifikate-Website Produkte auffindbar sind. Die wichtigsten Termine und potenziellen Marktimpulse der Woche haben wir im HSBC-Wochenausblick für Sie zusammengefasst.
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Zum Wochenauftakt stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen im Mittelpunkt. Die Veröffentlichungen aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA liefern erste Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im November. Aus den USA folgt zudem der Chicago Fed National Activity Index für Oktober. Er bündelt 85 Konjunkturindikatoren und zeigt, ob die US-Wirtschaft über oder unter ihrem historischen Wachstumstrend liegt. Auf Unternehmensseite beginnt der zweitägige Capital Markets Day von BASF. Borussia Dortmund hält seine Hauptversammlung ab, während Zoom die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorlegt.
Dienstag:
Am Dienstag folgen zunächst die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Japan. In Deutschland richtet sich der Blick auf das ifo-Geschäftsklima für November, das die Einschätzung der Unternehmen zur aktuellen Lage und ihren Erwartungen zusammenfasst. In den USA zeigen die wöchentlichen ADP-Daten im Vierwochendurchschnitt und mit zwei Wochen Verzögerung, wie sich die Beschäftigung im privaten Sektor entwickelt. Der FHFA-Hauspreisindex für September und das dritte Quartal misst die Preisentwicklung von US-Einfamilienhäusern. Der Richmond-Fed-Index für November erfasst die Geschäftslage von Industrieunternehmen im fünften US-Notenbankbezirk, etwa anhand von Aufträgen und Beschäftigung. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board beleuchtet die Einschätzung der US-Haushalte zu Wirtschaftslage und Arbeitsmarkt sowie ihre Erwartungen. Auf Unternehmensseite berichtet Medtronic über das zweite und Analog Devices über das vierte Geschäftsquartal. Nach US-Börsenschluss folgen die Zahlen von HP zum vierten und von Dell zum dritten Geschäftsquartal. BASF setzt seinen Kapitalmarkttag fort.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich vor allem der US-Datenkalender. Veröffentlicht werden die privaten Einkommen und Konsumausgaben für Oktober samt PCE-Preisindex. Die Einkommen geben Aufschluss über die finanziellen Spielräume der US-Haushalte, die Ausgaben über die Konsumnachfrage. Der PCE-Preisindex misst die Preisentwicklung der konsumierten Waren und Dienstleistungen und dient der Fed als Maßstab für ihr Inflationsziel. Besonders beachtet wird auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel. Hinzu kommen die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die vorläufigen Auftragseingänge langlebiger Güter. Am Abend folgt das Beige Book der Fed mit regionalen Einschätzungen zur Wirtschaftslage. In Deutschland steht die zweite BIP-Veröffentlichung für das dritte Quartal und in Frankreich das Verbrauchervertrauen für November an. Auf Unternehmensseite legt Aroundtown seine Q3-Zahlen vor, Prosus berichtet über das Halbjahr und Deere über das vierte Geschäftsquartal. Hannover Rück veranstaltet ihren Investorentag. Zudem beginnt laut Unternehmenskalender der bis Freitag laufende Capital Markets Day von Rheinmetall.
Donnerstag:
Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen. Der Schwerpunkt liegt damit auf europäischen Veröffentlichungen. In Deutschland wird das Verbrauchervertrauen für Dezember veröffentlicht sowie auch das DIW-Konjukturbarometer. Das DIW-Konjunkturbarometer für November bündelt zahlreiche Wirtschaftsdaten und liefert eine frühe Einschätzung der deutschen Konjunktur, bevor die amtlichen BIP-Daten für das laufende Quartal vorliegen. Für die Eurozone folgt die Geldmenge M3 für Oktober. Sie umfasst Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen und weitere geldnahe Finanzinstrumente und liefert Hinweise auf die Liquiditätsentwicklung im Euroraum. Frankreich veröffentlicht seine Erzeugerpreise. Die Konjunkturdaten können die Zinserwartungen im Euroraum beeinflussen und sind deshalb auch für den Euro-BUND-Future relevant. Auf Unternehmensseite setzt Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag fort.
Freitag:
Zum Wochenschluss stehen erneut Preis- und Stimmungsdaten im Mittelpunkt. In Japan werden die Tokio-Verbraucherpreise für November veröffentlicht. Aus Frankreich und Spanien folgen die vorläufigen Inflationsdaten, aus Deutschland die Arbeitslosenzahlen. Hinzu kommen die zweite BIP-Veröffentlichung Frankreichs sowie das Wirtschafts-, Industrie- und endgültige Verbrauchervertrauen der Eurozone. Die Inflationsdaten aus Japan und dem Euroraum sind auch für EUR/JPY relevant, da sie die Erwartungen an den Zinsabstand zwischen beiden Währungsräumen beeinflussen können. In den USA stehen die vorläufigen Großhandelslagerbestände für Oktober auf dem Kalender. Veränderungen der Lagerbestände fließen in die BIP-Berechnung ein und geben Hinweise auf das Verhältnis von Warenangebot und Nachfrage. Ein Aufbau kann sowohl geplante Vorratshaltung als auch schwächeren Absatz widerspiegeln. Rheinmetall schließt seinen Kapitalmarkttag ab. An der NYSE und Nasdaq endet der reguläre Aktienhandel nach Thanksgiving bereits um 19:00 Uhr MEZ.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Montag:
Zum Wochenauftakt stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen im Mittelpunkt. Die Veröffentlichungen aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA liefern erste Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im November. Aus den USA folgt zudem der Chicago Fed National Activity Index für Oktober. Er bündelt 85 Konjunkturindikatoren und zeigt, ob die US-Wirtschaft über oder unter ihrem historischen Wachstumstrend liegt. Auf Unternehmensseite beginnt der zweitägige Capital Markets Day von BASF. Borussia Dortmund hält seine Hauptversammlung ab, während Zoom die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorlegt.
Dienstag:
Am Dienstag folgen zunächst die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Japan. In Deutschland richtet sich der Blick auf das ifo-Geschäftsklima für November, das die Einschätzung der Unternehmen zur aktuellen Lage und ihren Erwartungen zusammenfasst. In den USA zeigen die wöchentlichen ADP-Daten im Vierwochendurchschnitt und mit zwei Wochen Verzögerung, wie sich die Beschäftigung im privaten Sektor entwickelt. Der FHFA-Hauspreisindex für September und das dritte Quartal misst die Preisentwicklung von US-Einfamilienhäusern. Der Richmond-Fed-Index für November erfasst die Geschäftslage von Industrieunternehmen im fünften US-Notenbankbezirk, etwa anhand von Aufträgen und Beschäftigung. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board beleuchtet die Einschätzung der US-Haushalte zu Wirtschaftslage und Arbeitsmarkt sowie ihre Erwartungen. Auf Unternehmensseite berichtet Medtronic über das zweite und Analog Devices über das vierte Geschäftsquartal. Nach US-Börsenschluss folgen die Zahlen von HP zum vierten und von Dell zum dritten Geschäftsquartal. BASF setzt seinen Kapitalmarkttag fort.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich vor allem der US-Datenkalender. Veröffentlicht werden die privaten Einkommen und Konsumausgaben für Oktober samt PCE-Preisindex. Die Einkommen geben Aufschluss über die finanziellen Spielräume der US-Haushalte, die Ausgaben über die Konsumnachfrage. Der PCE-Preisindex misst die Preisentwicklung der konsumierten Waren und Dienstleistungen und dient der Fed als Maßstab für ihr Inflationsziel. Besonders beachtet wird auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel. Hinzu kommen die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die vorläufigen Auftragseingänge langlebiger Güter. Am Abend folgt das Beige Book der Fed mit regionalen Einschätzungen zur Wirtschaftslage. In Deutschland steht die zweite BIP-Veröffentlichung für das dritte Quartal und in Frankreich das Verbrauchervertrauen für November an. Auf Unternehmensseite legt Aroundtown seine Q3-Zahlen vor, Prosus berichtet über das Halbjahr und Deere über das vierte Geschäftsquartal. Hannover Rück veranstaltet ihren Investorentag. Zudem beginnt laut Unternehmenskalender der bis Freitag laufende Capital Markets Day von Rheinmetall.
Donnerstag:
Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen. Der Schwerpunkt liegt damit auf europäischen Veröffentlichungen. In Deutschland wird das Verbrauchervertrauen für Dezember veröffentlicht sowie auch das DIW-Konjukturbarometer. Das DIW-Konjunkturbarometer für November bündelt zahlreiche Wirtschaftsdaten und liefert eine frühe Einschätzung der deutschen Konjunktur, bevor die amtlichen BIP-Daten für das laufende Quartal vorliegen. Für die Eurozone folgt die Geldmenge M3 für Oktober. Sie umfasst Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen und weitere geldnahe Finanzinstrumente und liefert Hinweise auf die Liquiditätsentwicklung im Euroraum. Frankreich veröffentlicht seine Erzeugerpreise. Die Konjunkturdaten können die Zinserwartungen im Euroraum beeinflussen und sind deshalb auch für den Euro-BUND-Future relevant. Auf Unternehmensseite setzt Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag fort.
Freitag:
Zum Wochenschluss stehen erneut Preis- und Stimmungsdaten im Mittelpunkt. In Japan werden die Tokio-Verbraucherpreise für November veröffentlicht. Aus Frankreich und Spanien folgen die vorläufigen Inflationsdaten, aus Deutschland die Arbeitslosenzahlen. Hinzu kommen die zweite BIP-Veröffentlichung Frankreichs sowie das Wirtschafts-, Industrie- und endgültige Verbrauchervertrauen der Eurozone. Die Inflationsdaten aus Japan und dem Euroraum sind auch für EUR/JPY relevant, da sie die Erwartungen an den Zinsabstand zwischen beiden Währungsräumen beeinflussen können. In den USA stehen die vorläufigen Großhandelslagerbestände für Oktober auf dem Kalender. Veränderungen der Lagerbestände fließen in die BIP-Berechnung ein und geben Hinweise auf das Verhältnis von Warenangebot und Nachfrage. Ein Aufbau kann sowohl geplante Vorratshaltung als auch schwächeren Absatz widerspiegeln. Rheinmetall schließt seinen Kapitalmarkttag ab. An der NYSE und Nasdaq endet der reguläre Aktienhandel nach Thanksgiving bereits um 19:00 Uhr MEZ.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorfa
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