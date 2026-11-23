Zürich, 23. Nov (Reuters) - ⁠Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB stemmt eine weitere Milliardentransaktion. Mit der Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar erweitere das Unternehmen sein Angebot für Kühlsysteme, wie ABB am Montag mitteilte. Die Produkte des Familienunternehmens kämen in Rechenzentren, in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie in Reinräumen, ‌der Medizintechnik und der Landwirtschaft zum Einsatz. "Gemeinsam können wir unseren Kunden im Bereich Kühl- und Lüftungssysteme ein umfassenderes Komponentenangebot bieten", erklärte der Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik, Brandon Spencer. "So können ⁠wir noch besser ⁠auf ihre Bedürfnisse eingehen, unsere Position in attraktiven Märkten stärken und profitables Wachstum fördern."

Ziehl-Abegg beschäftige rund 6300 Mitarbeiter in Europa, auf dem amerikanischen Kontinent und in Asien. Die Firma aus Künzelsau werde 2026 voraussichtlich einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar bei einer operativen Ebita-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. ABB dürfte Analysten zufolge im laufenden Jahr bei einem Umsatz von über ‌38 Milliarden Dollar eine Marge von rund 21 Prozent ‌einfahren. Die Marge von Ziehl-Abegg solle den Erwartungen von ABB zufolge innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion weitgehend den Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik erreichen. ABB peile einen Abschluss der Übernahme vorbehaltlich behördlicher ⁠Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 an.

Die Transaktion wirke auf den ersten Blick teuer, erklärte ZKB-Analyst ‌Florian Sager. Doch füge sich der Deal in ⁠ein Muster bei früheren Zukäufen ein. ABB kaufe oft Firmen mit klaren Verbesserungs- und Synergiepotenzialen. Strategisch stärke die Akquisition das Geschäft mit der Kühlung von Rechenzentren. Ausrüstung für Rechenzentren ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns aus Zürich. An der Börse kletterten ‌die ABB-Aktien um 2,1 Prozent.

Der Siemens-Rivale hatte Mitte ⁠Juli mit dem Kauf des britischen Industrieausrüsters ⁠Rotork für rund 5,5 Milliarden Dollar die größte Übernahme der Firmengeschichte angekündigt. ABB-Konzernchef Morten Wierod hatte damals erklärt, dass das Unternehmen genügend Mittel für weitere Übernahmen habe. Dabei seien auch Großakquisitionen möglich. In den vergangenen Jahren hatte sich ABB von einer Reihe von Bereichen getrennt. Der Verkauf des Robotikgeschäfts für 5,4 Milliarden Dollar an die japanische SoftBank ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, weil China die Transaktion blockiert. Beide Seiten wollten den Deal retten und arbeiteten an einer Umstrukturierung der Transaktion, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur ⁠Reuters kürzlich. Andernfalls erwäge ABB einen Börsengang seiner Robotiksparte.

(Bericht von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)