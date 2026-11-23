Zürich, ⁠23. Nov (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB will den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg übernehmen und damit sein Angebot für Kühl- und Lüftungssysteme ausbauen. Eine ‌entsprechende Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens aus Künzelsau sei unterzeichnet worden, teilte ABB am Montag ⁠mit. Die ⁠Transaktion entspreche demnach einem Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar. ABB erweitere mit der Transaktion sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, industrielle Kühlung sowie Wärmemanagement. Der Zukauf solle ‌vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer ‌üblicher Bedingungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.

Ziehl-Abegg beschäftige rund 6300 Mitarbeiter in Europa, auf ⁠dem amerikanischen Kontinent und in Asien. Die Produkte ‌kämen in der Heizungs-, ⁠Lüftungs- und Klimatechnik, in Rechenzentren, Reinräumen, der Medizintechnik, industriellen Prozessen, der Landwirtschaft sowie bei Aufzugsantrieben zum Einsatz. Ziehl-Abegg werde 2026 ‌voraussichtlich einen Umsatz ⁠von rund 1,4 Milliarden ⁠Dollar mit einer operativen Ebita-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Die Marge solle den Erwartungen von ABB zufolge innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion weitgehend den Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik erreichen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)