BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat das Scheitern der Klimakonferenz in der Türkei begrüßt und sieht sich in ihrer Ablehnung der Klimaschutzpolitik bestätigt. "Es hat sich gezeigt, die anderen machen nicht mit", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. Es sei "sinnlos und dumm", diese Politik weiterzumachen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Michael Espendiller, sagte bei der Vorstellung eines alternativen Haushaltsplans der AfD, der auch ein Ende der Klimaschutzpolitik vorsieht, er begrüße die Entwicklung in Antalya ausdrücklich. Er sprach von einem "Befreiungsschlag". "Wir müssen mit diesem Unsinn jetzt wirklich, wirklich aufhören." Die AfD ist etwa für einen Ausstieg aus der CO2-Bepreisung und aus dem CO2-Handel und argumentiert mit zu hohen Belastungen für Wirtschaft und Verbraucher.

Der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Karsten Hilse, erklärte, das Scheitern der Konferenz sei eine "logische Folge der Entwicklung in den letzten Jahren. Donald Trump hat mit seinem Ausstieg aus dem Pariser Klimaübereinkommen diesen Prozess massiv beschleunigt." Auch Deutschland müsse "zu einer vernunftbasierten Wirtschafts- und Energiepolitik zurückkehren. Sonst werden wir selbst erst zum Schwellen- und dann zum Entwicklungsland."/jr/DP/zb