FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sechstägige Verlustserie des Dax wurde am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zunächst gestoppt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung nach oben setzten. Der deutsche Leitindex legte am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf rund 25.000 Punkte zu.

Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade Tech-Aktien standen weltweit enorm unter Druck. Der europäische Technologieindex rutschte vom Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab die Jahresgewinne komplett ab. Am Montag werden an der Nasdaq kräftige Kursgewinne erwartet.

Nichts konnte jüngst die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors Nvidia noch der Rekord-Börsengang von Anthropic . Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen Technologieaktien und die zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratenen Rohstoff- und Industriewerte. Der MDax verbesserte sich am Montag um 0,9 Prozent auf gut 29.000 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,9 Prozent aufwärts.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten Infineon mit plus 3,3 Prozent. Die Papiere des Chipkonzerns hatten seit ihrem Hoch im Juni rund die Hälfte an Wert eingebüßt. Gefragt waren zu Wochenbeginn auch die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag noch auf einem Tief seit 2025 gelandet waren. Hier sorgen sich die Anleger seit einiger Zeit um eine veränderte Kriegsführung, die zulasten klassischer Artillerie gehe.

Unerwartet schwach präsentierte sich Bayer trotz der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA. Analysten hatten eigentlich mit einer positiven Kursreaktion gerechnet. Anfänglich höhere Kurse wurden aber für Gewinnmitnahmen genutzt. Bayer-Aktien sind 2026 der größte Dax-Gewinner.

Im MDax ging es für Nemetschek nach einer Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George gar um sechs Prozent abwärts. Der Experte gab seine positive Empfehlung auf und votiert stattdessen jetzt skeptisch mit "Underweight". Er monierte die zunehmende Komplexität des Softwareentwicklers und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an dessen Wachstum./ag/bek/mis