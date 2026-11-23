FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia sind am deutschen Aktienmarkt die Profiteure des zuletzt in arge Zweifel gezogenen KI-Booms kräftig gestiegen. Im Dax setzten sich Infineon und Siemens Energy an die Spitze mit Aufschlägen von 9 respektive 7,3 Prozent. Papiere von Hochtief kletterten auf Rang 3 um 6 Prozent.

"Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion. Die Anleger sähen einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben./bek/stk