NEW YORK (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.

Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die "New York Times" erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.

Der Dow Jones Industrial , in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen.

Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7.237,17 Zähler. Die Nvidia-Aktie schoss zugleich um fast ein Drittel nach oben.

Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld./ck/mis