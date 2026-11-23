Heute ersetzt diese tagesaktuelle Premiere erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE” mit Martin Goersch.

Nico Santura ordnet in dieser Premiere den jüngsten Tech-Selloff, die Lage bei Halbleiter- und KI-Aktien sowie den zunehmenden Verkaufsdruck an den Märkten ein.

Nach dem deutlichen Abverkauf warnt Goldman Sachs vor weiterem systematischem Verkaufsdruck: Sollten die Aktienmärkte weiter fallen, könnten trendfolgende CTAs den Modellen der Bank zufolge Aktien im Umfang von bis zu rund 80 Milliarden US-Dollar verkaufen. Nico untersucht, was hinter dem Abverkauf steckt, wie angespannt Liquidität und Kreditrisiken sind und ob sich Parallelen zu früheren Marktphasen ziehen lassen.

Im Fokus stehen außerdem die Bewertungen im Halbleitersektor, die hohen Investitionen rund um KI sowie Nasdaq 100 und S&P 500.

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