NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 200 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon begründete die Kehrtwende nach einer Abstufung der Aktien vor nur elf Tagen mit der Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefposten beim KI-Chipgiganten. Mit Blick auf die fundamentale Lage rund um Künstliche Intelligenz sei er weiterhin positiv gestimmt, schrieb der Experte in seinem Kommentar am Montag./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 15:15 / UTC
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