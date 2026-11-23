ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Hermes auf 1325 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 1480 auf 1325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marktbedingungen für den Luxuskonzern in China, den USA und Frankreich hätten sich verschlechtert, wobei der Handel in Frankreich von den jüngsten Protesten beeinträchtigt worden sei, schrieb Luca Solca am Freitag. Deshalb habe er seine Wachstumsprognose für das vierte Quartal sowie die Gewinnschätzungen (EPS) für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 20:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:15 / UTC
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