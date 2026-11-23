Zürich, 23. ⁠Nov (Reuters) - Die Anteilseigner eines Problemfonds des Schweizer Finanzinvestors Partners Group haben einer Aufspaltung des Milliarden-Vehikels zugestimmt. Der "Partners Group Global Value Sicav" mit einem Nettoinventarwert von zuletzt 6,6 Milliarden Euro werde zum 30. November in eine Dachfonds-Struktur mit zwei Teilportfolios überführt, hieß ‌es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Anlegerbrief vom Montag. Die Anleger hätten den Umbau auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 20. November mit 83 Prozent ⁠der gültigen ⁠Stimmen gebilligt und damit die nötige Zweidrittelmehrheit übertroffen.

Ein Teilfonds zielt künftig auf langfristigen Wertzuwachs ab, während der andere Erträge aus Veräußerungen im Portfolio ausschütten und neue Zeichnungen vorübergehend begrenzen soll. Partners Group stellte für die beiden Portfolios Gebührenreduktionen in Aussicht. Beide Teilportfolios würden vom selben Team verwaltet. Man freue sich über ‌die Zustimmung der Kunden, erklärte ein Sprecher von ‌Partners Group. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Dachfonds-Struktur den Anlegern mehr Flexibilität bei der Wahl zwischen Liquidität und langfristigem Wertzuwachs bieten wird." Partners Group halbierte zudem zum ⁠Bewertungsstichtag 30. Oktober vorübergehend die vierteljährliche Netto-Rücknahmegrenze für alle neuen Anteilsklassen von fünf ‌auf 2,5 Prozent des Nettoinventarwerts. Dies solle ⁠die Liquidität in der Übergangsphase sichern.

Partners Group hatte Anfang Juni nach einer Welle von Rückgabewünschen die Rücknahme von Anteilen bei dem damals 8,6 Milliarden Dollar schweren Fonds begrenzt. Dies löste seinerzeit bei der Partners-Group-Aktie ‌einen Kurssturz aus und setzte auch die ⁠Titel von europäischen und US-Konkurrenten unter ⁠Druck. Zuvor hatten sich die Investoren vor allem auf Probleme bei sogenannten Private-Credit-Fonds von anderen Anbietern konzentriert. Diese Investmentfonds vergeben Kredite an Unternehmen außerhalb des klassischen Bankensystems. Die Anleger sorgten sich um undurchsichtige Bewertungen, laxe Kreditvergabestandards und die Frage, wie Softwareunternehmen, die viel Kapital erhalten haben, die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (KI) bewältigen. Die Rücknahme-Begrenzung beim "Partners Group Global Value Sicav"-Fonds wurde als Hinweis eingestuft, dass vermögende Privatanleger beginnen könnten, Private-Equity-Fonds mit spitzen Fingern anzufassen.

(Bericht von ⁠Ariane Lüthi; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)