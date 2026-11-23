Düsseldorf, 23. ⁠Nov (Reuters) - Bei den von Warnstreiks begleiteten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der privaten Banken haben Gewerkschaften und Arbeitgeber in Berlin die dritte Runde ihrer Gespräche aufgenommen. Die Gewerkschaften Verdi und DBV rechneten mit schwierigen Verhandlungen. In den bisherigen ‌Gesprächsrunden seien keine Fortschritte gelungen. "Nun erwarten wir eine ordentliche Aufstockung des Angebots", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft DBV. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ⁠Anfang November ⁠eine erste Offerte auf den Tisch gelegt, die ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter um 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten vorsah. "Das ist in diesen herausfordernden Zeiten ein faires Angebot", hatte Thomas Lange, Verhandlungsführer der Banken-Arbeitgeber, gesagt. Beide Gewerkschaften hatten die Offerte indes ‌als unzureichend abgeschmettert.

Verdi will sechs Prozent mehr Gehalt ‌bei zwölf Monaten Laufzeit eines Tarifvertrags durchsetzen. "Die Banken machen gute Gewinne", hatte Verdi-Verhandlungsleiter Jan Duscheck mit Blick auf die Branche um Deutsche Bank und Commerzbank ⁠betont. Ein Ergebnis solle auch auf übertariflich bezahlte Beschäftigte übertragen werden. Zudem ‌sollen Banker einen Teil ihres Gehaltes ⁠in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umwandeln können. Aber auch der Trend zum verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Geldhäusern soll eine Rolle in den Verhandlungen spielen: ‌Verdi will auch verstärkte Regeln zum ⁠Beschäftigungsschutz durchsetzen. Die konkurrierende Gewerkschaft DBV ⁠pocht auf eine Gehaltssteigerung von 9,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die Arbeitgeber forderten dagegen, die Gewerkschaften sollten sich auf Gehaltsfragen konzentrieren und dort keine überzogenen Forderungen stellen. Mit Unverständnis reagierten sie zudem auf die Forderung nach dem einseitigen Anspruch auf Gehaltsumwandlung in bis zu 20 freie Tage pro Jahr.

Beide Seiten hatten sich zuletzt 2024 auf 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten ⁠verständigt.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)