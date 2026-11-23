Zürich, 23. ⁠Nov (Reuters) - Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten 2026 von einer günstigen Marktentwicklung profitiert. Die verwalteten Vermögen stiegen per Ende Oktober auf den Rekordwert von 553 ‌Milliarden Franken, wie das Zürcher Institut am Montag mitteilte. Gemessen am Stand zum Jahresbeginn entspreche dies einem Plus von ⁠sechs Prozent. ⁠Zum Wachstum hätten auch die Aufwertung des Dollars zum Schweizer Franken sowie Netto-Neugeldzuflüsse von 8,5 Milliarden Franken beigetragen. Auf das Jahr hochgerechnet erreichte die Netto-Neugeldrate 2,0 Prozent. Damit verfehlte Bär die Analystenerwartungen. Den Rückgang im Vergleich zu den ‌2,8 Prozent der Vorjahresperiode begründete Bär ‌mit dem fortgesetzten Risikoabbau.

Das Institut ist dabei, sich von Kunden mit zu hohen Risiken zu trennen. Bär gehörte etwa zu den ⁠größten Kreditgebern der zusammengebrochenen Immobiliengruppe des Tiroler Investors René Benko ‌und musste dafür 2023 586 ⁠Millionen Franken abschreiben. Der Skandal kostete mehrere Spitzenvertreter des Instituts den Job. Anfang 2025 übernahm dann der frühere Goldman-Sachs-Manager Stefan Bollinger den Chefposten und krempelte das ‌Geldhaus um.

Der verbleibende Umfang der ⁠noch aufzulösenden Kundenbeziehungen sei nun ⁠klar definiert und entspreche weniger als 2,5 Prozent der verwalteten Vermögen. Bär verfolge das Ziel, die Auflösung dieser Beziehungen bis Ende 2027 größtenteils abzuschließen. Das Netto-Neugeldziel von vier bis fünf Prozent bis 2028 werde bestätigt. Bär sieht sich auf Kurs, im Jahr 2026 einen deutlich höheren Gewinn zu erzielen als 2025.

Bericht von Oliver Hirt, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).