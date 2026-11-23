Zürich, 23. ⁠Nov (Reuters) - Bei der Schweizer Privatbank Julius Bär hat sich das Wachstum seit Jahresmitte überraschend abgeschwächt. In den ersten zehn Monaten 2026 sammelte der größte reine Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche des Landes netto 8,5 Milliarden Franken ein, wie das Zürcher ‌Institut am Montag mitteilte. Dies entspricht einer Neugeldrate von netto 2,0 Prozent. In der ersten Jahreshälfte hatte Bär auf das Jahr hochgerechnet noch Neugeld von ⁠2,2 Prozent ⁠verbucht. Im Vergleich zum Vorjahreswert fiel die Verlangsamung noch markanter aus. Dank einer günstigen Entwicklung der Finanzmärkte und der Währungen konnte Bär die verwalteten Vermögen per Ende Oktober dennoch auf den Rekordwert von 553 Milliarden Franken steigern.

Bär machte für die Neugeld-Entwicklung den anhaltenden Risikoabbau verantwortlich. Bär gehörte etwa zu den größten ‌Kreditgebern der zusammengebrochenen Immobiliengruppe des Tiroler Investors René ‌Benko und musste dafür 2023 586 Millionen Franken abschreiben. Der Skandal kostete mehrere Spitzenvertreter des Instituts den Job. Anfang 2025 übernahm dann der frühere Goldman-Sachs-Manager Stefan Bollinger den ⁠Chefposten und krempelte das Geldhaus um.

Bär sei dabei, sich von Kunden zu trennen, ‌die ein Reputationsrisiko mit sich bringen könnten ⁠oder bei denen das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite für die Bank ungünstig sei, so Bollinger am Montag. "Die Schwellenländer sind vom Risikoabbau gewissermaßen am stärksten betroffen – sowohl rückblickend als auch mit Blick nach vorn", ‌erklärte der neue Finanzchef Peter Burrill.

Der ⁠Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen sei nun ⁠klar definiert und entspreche weniger als 2,5 Prozent der verwalteten Vermögen. Bär wolle diesen Prozess bis Ende 2027 größtenteils abschließen. Burrill stellte für das kommende Jahr eine Beschleunigung des Neugeldwachstums in Aussicht. Das Netto-Neugeldziel von vier bis fünf Prozent bis 2028 bestätigte das Institut. Bär sieht sich auf Kurs, im Jahr 2026 einen deutlich höheren Gewinn zu erzielen als 2025. An der Börse verlor das Geldhaus angesichts enttäuschender Neugeldzahlen 2,2 Prozent an Wert.

Bericht ⁠von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).