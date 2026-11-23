Frankfurt, ⁠23. Nov (Reuters) - Die schwache Nachfrage nach Audis Elektroautos in China brockt dem Autobauer nach einem Zeitungsbericht in ‌seinem Werk in Changchun allein in diesem Jahr eine halbe Milliarde ⁠Euro ⁠Verlust ein. Seit Produktionsstart der Elektromodelle Q6 Etron und A6 Etron vor zwei Jahren gehe der Verlust in die Milliarden, ‌berichtete das "Handelsblatt" am Montag ‌unter Verweis auf Konzernkreise. Das gemeinsam mit dem staatlichen chinesischen Autobauer ⁠FAW betriebene Werk sei zu nicht ‌mal zehn Prozent ⁠ausgelastet. Die Volkswagen-Tochter Audi war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Audi leidet wie die ‌anderen deutschen ⁠Autobauer unter einem Absatzeinbruch ⁠in China. In den ersten neun Monaten sank die Zahl der Auslieferungen auf dem größten Automarkt weltweit um ein Viertel auf rund 328.000 Fahrzeuge.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)