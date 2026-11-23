Brüssel/Berlin, 23. ⁠Nov (Reuters) - Russland plant einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Westliche Geheimdienste und Militärs gingen davon aus, dass Moskau einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All schießen wolle, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am ‌Montag. Unter einigen Nato-Staaten seien kürzlich entsprechende Meldungen ausgetauscht worden. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sei bereits von Experten der Bundeswehr über die Pläne informiert worden.

Ein ⁠Sprecher der ⁠Bundeswehr lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Er sagte jedoch, man wisse, dass Russland über die entsprechende Fähigkeit verfüge. Eine Nuklearexplosion im Weltraum hätte verheerende Auswirkungen und würde große Teile der weltweiten Satellitenkommunikation lahmlegen. "Das hieße praktisch: Zurück in die Steinzeit", sagte der Sprecher. Dem Medienbericht zufolge teilte das Verteidigungsministerium auf ‌Anfrage lediglich mit, man beobachte die globalen Entwicklungen ‌im Weltraum kontinuierlich. Die russische Botschaft erklärte demnach, ihr lägen keine Informationen zu den Vorgängen vor.

Der Satellit mit der Bezeichnung "Sputnik-S" soll bereits seit Jahren im Großraum Moskau lagern. ⁠Der US-Militärgeheimdienst DIA hatte im Oktober davor gewarnt, dass Russland einen Satelliten für ‌den Transport einer Nuklearwaffe entwickle. Eine Umsetzung ⁠dieser Pläne wäre ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967, der die Stationierung von Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn verbietet. Im Dezember 2024 hatte Russland in der UN-Generalversammlung gegen die Fortsetzung des Vertrages gestimmt.

Bereits im ‌Februar 2022 hatte Russland den Satelliten "Kosmos-2553" ins ⁠All geschossen. Westliche Geheimdienste vermuten dem ⁠Bericht zufolge, dass es sich dabei um einen Test-Satelliten handelte, um die Auswirkungen von Strahlung im All zu untersuchen. Der Weltraum wird zunehmend militarisiert: So hatte Russland 2021 einen eigenen Satelliten zu Testzwecken abgeschossen, während die USA im vergangenen September einräumten, offensive Waffen im Orbit stationiert zu haben. Eine nukleare Explosion im niedrigen Erdorbit würde innerhalb weniger Monate zum Ausfall fast aller dortigen Satelliten führen. Dies würde essenzielle Dienste wie Navigation, Telekommunikation und Wettervorhersagen ⁠auf der Erde massiv stören.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)