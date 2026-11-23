Berlin, 23. Nov (Reuters) - ⁠Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben zurückhaltend auf Bombendrohungen gegen mehrere hundert Schulen in Deutschland reagiert. "Im Einzelnen wird das jetzt durch die zuständigen Landesbehörden abzuarbeiten und zu bewerten sein", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Das Ganze füge sich "in eine hohe abstrakte Gefährdungslage" ein. Die Polizei in mehreren Bundesländern sah ‌keine direkte Bedrohung. "Eine Prüfung und Bewertung ergab, dass keine Ernsthaftigkeit der Drohungen vorliegt", meldete etwa die Polizei Berlin. Es lägen keine Erkenntnisse zu konkreten Gefährdungen und Bedrohungen der angeschriebenen oder anderer Schulen ⁠vor.

Ähnliche Äußerungen ⁠kamen etwa aus Thüringen und Rheinland-Pfalz. "Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat die vorliegenden Drohschreiben analysiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestehen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Derzeit ist nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen", heißt es etwa.

Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass etwa 450 Schulen in Deutschland am Montagmorgen Bombendrohungen per E-Mail erhalten hätten. Die Schreiben mit dem Betreff "Der Tod erwartet dich" hätten nach Angaben der Polizei alle denselben Wortlaut. In den ‌vergangenen Tagen hatte es ähnliche Droh-Aktionen auch gegen Schulen in ‌anderen europäischen Ländern gegeben, am Montag offenbar auch in Dänemark. Sicherheitsdienste gehen deshalb von einer konzertierten Aktion aus, um Unruhe zu stiften. Im November hatte es in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen ⁠evakuiert. Davor war der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.

Westliche Sicherheitsbehörden werfen Russland vor, einen hybriden Krieg ‌gegen EU- und Nato-Staaten zu führen. Mittel seien dabei ⁠neben Anschlägen auch Desinformation, Cyberangriffe und Drohungen, um Unruhe zu schüren, hieß es. Das Bundesinnenministerium wollte sich nicht zu möglichen Urhebern äußern.

Die Polizei in Freiburg bestätigte, dass unter anderem über den Notruf Meldungen über angebliche Bombendrohungen gegen viele Schulen eingegangen seien. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die ‌Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen ⁠verschickt." Von wem die Drohschreiben stammten, müsse nun ⁠untersucht werden.

In Thüringen ermitteln die Behörden nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Sicherheitsbehörden empfahlen aber auch dort, die Schulen nicht zu räumen. Die Ermittler gingen "nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bombendrohungen aus", teilte die dortige Polizei mit. Einzelne Schulen hätten die Kinder am Morgen jedoch nach Hause geschickt, sagte ein Sprecher laut "Bild". Dorthin seien zudem Streifen geschickt worden. Das Innen- und das Kultusministerium in Hannover bestätigten darüber hinaus Bombendrohungen gegen mehrere Schulen in Niedersachsen. Zum Ausmaß machten die Ministerien zunächst keine Angaben. Generell seien die Schulen angehalten, bei Eingang einer Drohung ⁠die Polizei zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten.

(Bericht von Andreas Rinke, Markus Wacket, Thomas Seythal; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)