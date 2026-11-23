Das Wichtigste in Kürze Bitcoin ist auf 55.100 Dollar gefallen; die Erholung über 60.000 Dollar ist nach Zwangsverkäufen (1,8 Milliarden Dollar) aber noch keine echte Trendwende.

Es fehlt weiterhin an echtem Käuferinteresse. Bei den US-Spot-ETFs flossen im November bereits über 4,1 Milliarden Dollar ab, da Anleger ihr Risiko reduzieren.

Zweifel am KI-Boom und drohende Fed-Zinserhöhungen belasten die Märkte – fällt Bitcoin wieder unter 55.100 Dollar, drohen 50.000 Dollar.

In der vergangenen Woche war es noch eine offene Frage, ob Bitcoin wirklich ein neues Zyklustief bevorsteht. Jetzt haben wir die Antwort: Der Kurs ist Ende letzter Woche bis an die Marke von 55.100 Dollar gesunken und damit unter die Unterstützungszone zwischen 57.000 und 60.000 Dollar.

Quelle: Alexander Mayer/Tradingview

Dabei steht Bitcoin mit seinen Verlusten keineswegs allein da. Der Nasdaq Composite verlor in der vergangenen Woche rund zehn Prozent, der S&P 500 gab um 8,6 Prozent nach. Auch Gold ist deutlich unter Druck geraten. Die Verwerfungen rund um Nvidia treffen auf einen Markt, der zunehmend an der Finanzierbarkeit und den Renditeversprechen des KI-Booms zweifelt.

Gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig und die Geldpolitik restriktiv. Eine ausgesprochen ungünstige Mischung für die Risikobereitschaft der Anleger.

Der aktuellen Erholung sollte man nicht zu viel Gewicht beimessen

Zum Wochenstart hat sich Bitcoin zwar wieder über die Marke von 60.000 Dollar erholt. Am Montagmorgen lag der Kurs bei rund 61.400 Dollar. Das wirkt nach dem heftigen Ausverkauf zunächst beruhigend. Als belastbares Signal für eine Trendwende reicht diese Bewegung allerdings noch lange nicht aus.

Die Mechanik des Absturzes ist hier entscheidend. Rund um den Crash am Freitag wurden innerhalb von 24 Stunden Kryptopositionen im Umfang von etwa 1,8 Milliarden Dollar liquidiert, darunter rund 1,3 Milliarden Dollar an Long-Positionen. Besonders im Bereich zwischen 59.000 und 62.000 Dollar wurden gehebelte Wetten auf steigende Kurse aus dem Markt gedrängt.

Solche Zwangsverkäufe können eine Abwärtsbewegung erheblich beschleunigen. Ist ein großer Teil dieser Positionen aufgelöst, lässt der zusätzliche Verkaufsdruck allerdings nach. Der Kurs kann sich dann bereits erholen, ohne dass sich an der grundsätzlichen Nachfrage viel verbessert hat. Weniger Verkäufer reichen kurzfristig für steigende Preise. Für einen tragfähigen Aufwärtstrend braucht es aber echtes Käuferinteresse, das auch nach der ersten Gegenbewegung zu weiteren Käufen führt.

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Bitcoin: Nur eine Verschnaufpause vor dem nächsten Rücksetzer?

Die Erholung über 60.000 Dollar ist noch keine bestätigte Trendwende. Sollte Bitcoin erneut unter Verkaufsdruck geraten und das jüngste Tief bei rund 55.100 Dollar unterschreiten, könnte die Marke von 50.000 Dollar in den Fokus rücken. Wer dieses Szenario erwartet, kann mit dem Bitcoin Short-Turbo von CMC Markets (WKN: CMC9GK) gehebelt auf fallende Kurse setzen. Eine anhaltende Stabilisierung oberhalb von 60.000 Dollar würde die Short-These hingegen schwächen. Der Hebel verstärkt auch Verluste; erreicht oder überschreitet der maßgebliche Referenzkurs die Knock-out-Schwelle, droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitcoin ETF Flows zeigen: die Nachfrage fehlt

Die Kapitalflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs sprechen weiterhin gegen eine breite Rückkehr der Nachfrage. In der vergangenen Woche verzeichneten die Fonds Nettoabflüsse von rund 1,79 Milliarden Dollar. Es war bereits die vierte Abflusswoche in Folge. Seit Monatsbeginn summieren sich die Abzüge inzwischen auf rund 4,14 Milliarden Dollar. Damit nähert sich der November dem bisherigen Rekordmonat Juni, in dem rund 4,51 Milliarden Dollar aus den Produkten abgeflossen sind.

ETF-Abflüsse bilden zwar nicht den gesamten Bitcoin-Markt ab, doch sie zeigen, dass über einen wichtigen Zugang zur Anlageklasse derzeit Kapital abgezogen wird. Zusammen mit dem anhaltenden Kursdruck deutet das auf mehr als eine kurzfristige Schreckreaktion hin: Anleger reduzieren ihr Risiko, statt niedrigere Kurse konsequent zum Aufbau neuer Positionen zu nutzen.

Makro-Gegenwind bläst weiter stark

Einer der entscheidenden Druckfaktoren für die Märkte bleibt die Geldpolitik der Federal Reserve. Das jüngste Fed-Protokoll hat eindeutig weitere Zinserhöhungen signalisiert. Bei ungünstigen Inflationsdaten könnten diese sogar größer als 0,25 Prozentpunkte ausfallen. Die nächste Entscheidung fällt am 9. Dezember.

Damit bleibt es für die Märkte ungemütlich. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung und erhöhen die Attraktivität verzinslicher Anlagen gegenüber Vermögenswerten ohne laufende Erträge. Bei Wachstumsaktien kommt hinzu, dass weit in der Zukunft erwartete Gewinne bei höheren Abzinsungssätzen heute weniger wert sind. Der KI-Sektor steht deshalb gleich von zwei Seiten unter Druck: Die Bewertung seiner Zukunftsversprechen wird anspruchsvoller, während die Finanzierung der dafür notwendigen Investitionen teurer wird.

Gerade das macht die aktuelle Situation so schwierig. Der Ausbau der KI-Infrastruktur benötigt enorme Summen. Solange Anleger von den späteren Erträgen überzeugt sind und Kapital bereitwillig zur Verfügung stellen, kann dieser Prozess weiterlaufen. Wachsen jedoch die Zweifel an der Rentabilität, rücken Schulden, Finanzierungskosten und der tatsächliche Mittelzufluss stärker in den Vordergrund. Ein höheres Zinsniveau verschärft diese Fragen zusätzlich.

Für die weitere Entwicklung werden deshalb die nächsten Inflations- und Konjunkturdaten entscheidend. Besonders die Veröffentlichung der PCE-Preisdaten am Mittwoch können Hinweise darauf liefern, wie groß der Handlungsdruck für die Fed bleibt. Eine widerstandsfähige Wirtschaft bei zugleich hartnäckiger Inflation würde die Hoffnung auf baldige geldpolitische Entlastung weiter begrenzen. Nachlassender Preisdruck könnte dagegen Spielraum schaffen.

Was bedeutet das für die Kryptowährung?

Bitcoin kann sich dem übergeordneten Marktgeschehen derzeit nicht entziehen. Seine potenzielle Rolle als alternativer Wertspeicher tritt gegenüber dem unmittelbaren Wunsch vieler Anleger zurück, Risiken zu reduzieren und Liquidität zu halten. Die langfristige Investmentthese verhindert keine kurzfristigen Verkäufe.

Dass zuletzt auch Gold deutlich nachgegeben hat, gehört allerdings zur Einordnung dazu. Selbst ein etablierter Wertspeicher ist in einer breiten Verkaufswelle nicht automatisch geschützt. Anleger können liquide Positionen verkaufen, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen oder ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Das macht Bitcoin und Gold nicht zu gleichartigen Anlagen. Es zeigt aber, weshalb der Verweis auf eine mögliche Schutzfunktion allein derzeit wenig über die kurzfristige Kursrichtung aussagt.

Aus meiner Sicht liegt darin der entscheidende Punkt: Große Teile des Marktes reagieren momentan auf dieselben Belastungen. Der KI-Trade war ein wesentlicher Motor der Risikobereitschaft. Jetzt treffen Zweifel an seiner Finanzierbarkeit auf Inflationsdruck und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen. Bitcoin wird von dieser Neubewertung mitgerissen, obwohl seine langfristige Investmentthese eine andere ist.

Solange sich dieses Bild nicht verändert, bleibt weiteres Abwärtspotenzial bestehen. Die Erholung über 60.000 Dollar ist ein erster Schritt zur Stabilisierung, aber noch kein Beleg für einen tragfähigen Boden. Dafür müssten die Nachfrage zurückkehren, die Kapitalabflüsse nachlassen und sich das Umfeld für Risikoanlagen verbessern. Ein bereinigter Hebelmarkt kann Bitcoin zwar Luft verschaffen, den fehlenden Rückenwind ersetzt er jedoch nicht.

Denken Sie langfristig!

50.000 Dollar weiter im Blick: Das Bitcoin-Short-Szenario mit CMC Markets

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Bitcoin hat ein neues Zyklus-Tief markiert. Die anschließende Erholung über 60.000 Dollar ändert bislang wenig an den Belastungsfaktoren: Anhaltende ETF-Abflüsse, die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und der Verkaufsdruck bei Tech-Aktien sprechen weiterhin für ein schwieriges Marktumfeld.

Für kurzfristig orientierte, risikobereite Trader bleibt damit ein Short-Szenario denkbar. Sollte die Gegenbewegung scheitern und Bitcoin das jüngste Tief bei rund 55.100 Dollar nachhaltig unterschreiten, könnte sich die Korrektur in Richtung 50.000 Dollar ausweiten. Eine anhaltende Stabilisierung oberhalb von 60.000 Dollar und eine Rückkehr der Nachfrage würden dieses Szenario dagegen schwächen.

Mit dem Open End Turbo Short auf Bitcoin von CMC Markets (WKN: CMC9GK) lässt sich eine solche Abwärtsbewegung gehebelt abbilden. Der Hebel wirkt allerdings in beide Richtungen: Steigende Kurse können überproportionale Verluste verursachen. Erreicht oder überschreitet der maßgebliche Referenzkurs die Knock-out-Schwelle, droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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