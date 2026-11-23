Frankfurt, 23. ⁠Nov (Reuters) - Die Rabattaktionen "Black Friday" und "Cyber Week" locken einer Studie zufolge immer mehr Verbraucher an. Allerdings wollen sie in diesem Jahr weniger ausgeben als 2025, ergab eine am Montag veröffentlichte Erhebung des Digitalverbands Bitkom. Im Schnitt planten die rund 1100 Befragten Käufe im Wert von 304 Euro, 2,6 ‌Prozent weniger als im Vorjahr. Damals waren die Ausgaben noch um gut elf Prozent gestiegen. Dies hänge wahrscheinlich mit der schwächelnden Konjunktur zusammen, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder auf einer ⁠Pressekonferenz.

Der Anteil der ⁠Verbraucher, die diese Rabattaktionen nutzen wollen, sei dagegen um fünf Prozentpunkte auf 57 Prozent gestiegen, hieß es in der Studie weiter. Der Großteil von ihnen setze dabei auf den Online-Handel. Das sei naheliegend, erläuterte Rohleder. "Die Auswahl ist groß, und Preise lassen sich schnell vergleichen." Mehr als die Hälfte der Käufer erfülle sich schon länger gehegte Wünsche, 43 Prozent kauften ‌Dinge des täglichen Bedarfs oder größere Anschaffungen und ein Drittel ‌suche vor allem nach Geschenken. Ein Viertel seien Schnäppchenjäger, die gezielt bei attraktiven Angeboten zuschlügen, gleichgültig, ob das Produkt benötigt werde oder nicht.

Bei ihren Einkaufstouren spiele Künstliche Intelligenz (KI) eine immer größere Rolle, schrieben ⁠die Autoren der Studie. Rund die Hälfte der Online-Einkäufer nutze diese Technologie für die Produktsuche. ‌Knapp ein Fünftel ziehe die KI zurate, um einzuschätzen, ⁠ob ein Rabatt tatsächlich ein gutes Angebot sei. Gleichzeitig bleibe die Skepsis hoch: 39 Prozent der Befragten befürchteten, dass die KI sie zum Kauf bestimmter Produkte verleiten könnte.

Im vergangenen Jahr haben der Umfrage zufolge 95 Prozent aller Deutschen mit ‌Internetzugang etwas online gekauft oder gebucht. 41 Prozent ⁠bestellten mindestens einmal wöchentlich online. Drei Viertel ⁠der Befragten nutzten dafür ihr Smartphone. Am häufigsten kauften Verbraucher Modeartikel (70 Prozent) im Internet. Dahinter folgten Bücher, Medien und Software (55 Prozent), Beauty- und Gesundheitsprodukte (52 Prozent) sowie Elektronik und Computer (48 Prozent).

Ein zwiespältiges Verhältnis pflegten Verbraucher zu Billig-Shops, erläuterte Bitkom-Experte Rohleder. Zwar hätten 84 Prozent schon einmal wegen der günstigen Preise bei Shein, Temu & Co eingekauft. Für 28 Prozent sei es die einzige Möglichkeit, sich bestimmte Produkte zu leisten. Gleichzeitig äußerten zwei Drittel Sorgen über mögliche gesundheitsschädliche Materialien in den dort verkauften Artikeln. Daher sprächen sich 58 Prozent ⁠für eine strengere Regulierung außereuropäischer Anbieter aus.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)