ATLANTA (dpa-AFX) - Der Getränkekonzern Coca-Cola holt mit David Elkins seinen kommenden Finanzchef vom Pharmariesen Bristol Myers Squibb . Elkins wird zum 1. März von seinem Amt zurücktreten und ab 2. April die Finanzen von Coca-Cola verantworten, wie aus Mitteilungen beider Unternehmen vom späten Montagabend hervorgeht. Er übernimmt die Rolle von John Murphy. Beim Pharmakonzern wiederum folgt Kevin Dillon auf Elkins.

Wie Coca-Cola weiter mitteilte, will der 64-jährige Noch-Finanzchef John Murphy, der das Amt seit 2019 inne hat, 2027 zurücktreten, wobei das genaue Datum noch festgelegt werde. Murphy werde während des Übergangs weiterhin als Präsident fungieren und sich 2027 neben dem Wechsel im Finanzvorstand auf die wichtige Unternehmensprioritäten konzentrieren.

Die Aktien von Coca-Cola notierten im nachbörslichen US-Handel kaum verändert, der Kurs von Bristol Myers Squibb fiel um gut ein halbes Prozent./mis