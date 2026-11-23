BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, steht vor einer Vertragsverlängerung. Der Beirat der einflussreichen Bundesbehörde schlug der Bundesregierung am Montag vor, dass der 55-Jährige im Amt bleiben und der bislang im Februar auslaufende Vertrag bis 2032 verlängert werden soll. Das teilte der Beiratsvorsitzende Mark Helfrich (CDU) mit.

Die Zustimmung der Bundesregierung gilt als sicher. Müller kam 2022 in Zeiten der Ampel-Koalition auf den Posten. Obwohl er Grüner ist, sind Politiker der Union und SPD für seine Vertragsverlängerung. Begründet wird die Zustimmung zu der Personalie mit Müllers fachlicher Eignung.

Der ehemalige Umweltminister von Schleswig-Holstein und langjährige Verbraucherschützer ist ein guter Rhetoriker, der eloquent auftritt. Er gilt als pragmatischer Behördenchef. Nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 brachte die Bundesnetzagentur unter seiner Leitung zügig Flüssigerdgas-Terminals an Deutschlands Küsten auf den Weg, außerdem kommt der Stromnetz-Ausbau in Deutschland voran. Die Regulierungsbehörde ist zudem für die Telekommunikationsbranche zuständig, die zu besseren Handynetzen auf dem Land verpflichtet wurde.

Seit seinem Amtseintritt hat sich der Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur mit ihren rund 3000 Beschäftigten vergrößert, sie ist inzwischen auch für Digitalthemen wie den Digital Services Act (DSA) zuständig - hierbei werden Online-Plattformen stärker verpflichtet, gegen illegale Inhalte vorzugehen./wdw/DP/nas