Berlin, 23. ⁠Nov (Reuters) - Bund und Länder bremsen beim jüngsten Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für einen Ausgleich der kalten Progression. Aus der Bundesregierung hieß es am Montag, dass man gerade erst die Beratungen über den Bundeshaushalt 2027 abgeschlossen habe, den der Bundestag ‌am Freitag verabschieden soll. Auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten wiesen den Vorstoß von Söder zurück.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte im ZDF, dass der Koalitionsausschuss der schwarz-roten Bundesregierung - ⁠an dem ⁠Söder als CSU-Chef teilgenommen hatte - erst vergangene Woche eine andere Entscheidung getroffen habe. "Die kalte Progression war eben nicht das Mittel der Wahl. Das Ergebnis des Koalitionsausschusses war die Senkung der Stromsteuer, auch wenn wir uns alle mehr wünschen würden", sagte Wüst. Der Ausgleich der kalten Progression bedeutet, dass die Steuertarifstufen an ‌die inflationsbedingten Steigerungen etwa bei Lohnerhöhungen angepasst werden.

Auch ‌der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder erteilte Söders Vorstoß eine Absage. "Eine solche Forderung ist schlicht unseriös, wenn man nicht ehrlich sagt, wie es finanziert werden soll", sagte der CDU-Politiker ⁠der "Rheinischen Post". Ein Sprecher des SPD-geführten Bundesfinanzministeriums verwies darauf, dass es "ganz, ganz unterschiedliche ‌Rückmeldungen aus den Ländern" gebe. "Insofern ist es ⁠offensichtlich auch eine Diskussion zwischen den Ländern."

Hintergrund ist, dass die Steuermindereinnahmen bei einem Ausgleich der kalten Progression Bund, Länder und Kommunen treffen würden. Bund und Länder müssten jeweils etwa 1,8 Milliarden Euro im kommenden ‌Jahr tragen, die Kommunen rund 400 Millionen ⁠Euro. Der Bund lehnt es ab, ⁠die Kosten für alle drei staatlichen Ebenen zu übernehmen. Bisher hatten sich nur die finanzstarken Länder Bayern und Hessen zu einer gemeinsamen Finanzierung bereit erklärt.

Das Thema war im Koalitionsausschuss vergangene Woche diskutiert worden. Dort hatte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz dann die Senkung der Stromsteuer durchgesetzt, die nur die Steuereinnahmen des Bundes betrifft. Ein Sprecher des Finanzministeriums verwies darauf, dass man schon mit der Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen einen Ausgleich für die ⁠kalte Progression schaffe.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)