NÜRNBERG (dpa-AFX) - Wechsel an der Redaktionsspitze des Verlags Nürnberger Presse (VNP): Nach rund zehn Jahren gibt Chefredakteur Michael Husarek seine Position ab. Die Interimsleitung der Chefredaktion übernimmt Armin Jelenik, bislang stellvertretender Chefredakteur, wie das Medienhaus rund um die "Nürnberger Nachrichten" mitteilte.

Zugleich überarbeitet der Verlag derzeit nach eigenen Angaben seine Führungsstruktur in der Redaktion. Der VNP hatte vor rund einem Jahr wie derzeit viele Medienhäuser einen deutlichen Stellenabbau angekündigt.

Husarek scheide auf eigenen Wunsch aus und verlasse das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Der 59-Jährige bleibe zugleich der Unternehmensgruppe, zu der auch der VNP gehört, für ausgewählte Sonderprojekte verbunden.

Zwei Führungskräfte aus dem eigenen Haus

Husarek ist den Angaben nach seit 1993 für den Verlag tätig. Seine Laufbahn begann er dort als Volontär, später als Redakteur und Ressortleiter bei den "Neumarkter Nachrichten". Es folgten Stationen als stellvertretender Chefredakteur und als Lokalchef Nürnberg, ehe er 2016 Chefredakteur wurde.

Die Verlegerinnen Bärbel Schnell und Sabine Schnell-Pleyer sagten: "Michael Husarek hat die Redaktion über viele Jahre mit seinem publizistischen Engagement geprägt. Wir danken ihm für die Zusammenarbeit und freuen uns, dass wir über ausgewählte Projekte verbunden bleiben."

Der bis auf weiteres eingesetzte Nachfolger Jelenik (56) ist dem VNP seit mehr als 30 Jahren verbunden. Er startete 1994 als Volontär und durchlief verschiedene Stationen. Von 2012 an war er stellvertretender Ressortleiter der Politikredaktion, seit 2016 ist er stellvertretender Chefredakteur der "Nürnberger Nachrichten" und aktuell für das Redaktionsmanagement zuständig./fd/DP/nas