Peking, 23. ⁠Nov (Reuters) - Angesichts europäischer Sorgen über den Handelsüberschuss Chinas hat der Zentralbankchef der Volksrepublik, Pan Gongsheng, Dialogbereitschaft signalisiert. Er war am Montag mit europäischen Vertretern zusammengekommen – darunter auch EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone. Dabei wurden ‌laut der Zentralbank Wechselkurse, Geldpolitik und die wirtschaftliche Lage erörtert. Pan habe für eine engere Zusammenarbeit zwischen China und der ⁠Europäischen Union ⁠plädiert.

Die Notenbank sei bereit, mit den EU-Institutionen zusammenzuarbeiten, um gegenseitigen Respekt sowie eine offene Kooperation zu wahren und Meinungsverschiedenheiten durch Dialog und Beratungen zu bewältigen. Eine intensivere Kommunikation zwischen China und der EU zu makroökonomischen und finanzpolitischen Fragen werde dazu ‌beitragen, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zu ‌stärken, so Pan. Auf einem G20-Treffen im Oktober verteidigte der chinesische Zentralbankchef die Linie Pekings. Er betonte, dass bei der Betrachtung globaler ⁠Ungleichgewichte nicht nur auf die Leistungsbilanz und Wechselkursanpassungen geachtet werden dürfe.

Um ‌Exporte zu verbilligen, verhindert China ⁠nach Einschätzung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) seit Jahren eine Aufwertung seiner Währung. Für den freien Handel sei Chinas Währungsmanagement "Gift", so die Einschätzung von IW-Experte Jürgen Matthes. ‌Durch die Unterbewertung des Yuan ⁠verkaufe die Volksrepublik Waren deutlich ⁠günstiger als sie eigentlich sein dürften – und gewinne Marktanteile, die sie im fairen Wettbewerb nie erlangen würde.

Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat das Thema Wechselkurs thematisiert: Es sei "voll und ganz gerechtfertigt", wenn es weitere Diskussionen über übermäßige Ungleichgewichte zwischen den G7-Regierungen und auf breiterer Ebene gebe, sagte sie im Juni.

(Bericht von Yukun Zhang and Ryan Woo, geschrieben von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)