Der Dax dürfte sich am Montag dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen. Die Indikation des Brokers IG lässt einen robusten Auftakt erwarten - trotz der Turbulenzen, die vom Freitagshandel an der US-Börse Nasdaq nach Asien überschwappten. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher auf 24.920 Punkte taxiert.

Er dürfte sich also vorerst stabilisieren, nachdem er am Freitag dicht an seinem Oktober-Tief bei 24.800 Punkten angekommen war. Laut der Commerzbank zeigt sich an den Börsen derzeit nochmals eine deutliche Verschärfung des Ausverkaufs bei Aktien, der angeführt werde von Technologie- und Halbleiterwerten. Investoren hinterfragten dabei die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der Nasdaq 100 hatte daher am Freitag seinen Kursrutsch beschleunigt.

US-Börsen schließen deutlich im Minus

Die zunehmend rasante Talfahrt im US-Technologiesektor hat am Freitag auch Aktien aus anderen Branchen mit sich gerissen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sackte letztlich um 5,6 Prozent auf 25.029 Punkte ab. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic-Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschusslorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht erlitt das Börsenbarometer einen Verlust von 10,4 Prozent; seit dem Rekord Anfang Oktober sind es 20 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag weitere 3,7 Prozent auf 6.910 Punkte ein. Der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial brach seinen anfänglichen Stabilisierungskurs ab und schloss rund zwei Prozent tiefer mit 48.147 Zählern. Damit weitete er seinen Wochenverlust auf acht Prozent aus.

Asien: Kein Handel in Japan

In Asien hat der technologielastige Aktienmarkt in Südkorea wegen des Ausverkaufs von Techaktien in den Vereinigten Staaten stark nachgegeben. Allerdings konnte der dortige Leitindex Kospi sein Minus auf zuletzt rund drei Prozent halbieren. Zudem konnten sich die Börsen in China und Hongkong stabilisieren. In Japan wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 22.385 - 0,11 Prozent CSI 300 3.950 - 0,11 Prozent Kospi 4.708 - 3,31 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,58 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,30 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,95 + 0,038 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 92,45 Dollar - 0,12 Dollar WTI 83,33 Dollar - 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 100 (98) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 38 (32) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BRENNTAG AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 57 EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 28 (31) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT NEMETSCHEK AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (110) EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 74 (67) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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