Dax Widerstände: 25.060 Intraday 25.100 Vorwochenmarke Dax Unterstützungen: 24.950 Vorbörse 24.800 Freitagsschluss

Dax Rückblick

Der Dax beendete die vergangene Woche mit einem deutlichen Kursrutsch. Am Freitag verlor der Index 661 Punkte beziehungsweise 2,6 Prozent auf 24.803 Punkte. Das Tagestief lag bei 24.801 Punkten. Auf Wochensicht summierten sich die Verluste auf mehr als sieben Prozent. Vom Allzeithoch bei 27.000 Punkten hat der Dax damit rund 2.200 Punkte abgegeben.

Auch die Wall Street stand massiv unter Druck. Der Dow Jones verlor 1,9 Prozent auf 48.147 Punkte, der S&P 500 fiel um 3,7 Prozent auf 6.910 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte sogar 5,6 Prozent ein und schloss bei rund 25.029 Punkten. Zweifel an den hohen KI-Bewertungen und die Aussicht auf länger hohe Zinsen belasteten insbesondere Technologiewerte. Es war eine der schwächsten Wochen an der Wall Street der letzten Jahre!

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich nach dem starken Abverkauf eine erste Erholungsbewegung. Am Freitag wurde die wichtige Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten erreicht. Von dort aus startete der Dax zum Wochenbeginn eine Gegenbewegung.

Am Montagvormittag notiert der Index nach 10:00 Uhr wieder über 25.000 Punkten. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke kurzfristig zurückerobert. Der Widerstandsbereich zwischen 25.050 und 25.100 Punkten liegt unmittelbar darüber. Trotz der Erholung bleibt der kurzfristige Abwärtstrend bislang bestehen.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax die Marke von 25.000 Punkten nachhaltig verteidigen kann. Ein Ausbruch über 25.100 Punkte könnte eine weitere Erholung bis 25.200 und anschließend 25.450 Punkte ermöglichen. Dort beginnt die nächste größere Widerstandszone.

Fällt der Index dagegen erneut unter 25.000 Punkte, wäre ein Rücklauf an die Unterstützung zwischen 24.800 und 24.850 Punkten möglich. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Nach dem massiven Ausverkauf der Vorwoche ist die aktuelle Bewegung zunächst als technische Erholung einzuordnen. Für eine nachhaltige Trendwende müsste der Dax weitere Widerstände überwinden und sich gleichzeitig die Stimmung an der Wall Street stabilisieren.