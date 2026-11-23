Der DAX® hat eine ausgesprochen schwache Handelswoche hinter sich: Mit einem Minus von über 7 % verzeichnete der deutsche Leitindex die schwächste Handelswoche seit dem „Liberation Day“ im April 2025. Mittlerweile summieren sich die Kursverluste seit dem Allzeitzeithoch vom 12. November bei 27.002 Punkten auf 2.200 Punkte binnen sechs Tagen. Am vergangenen Freitag musste das Aktienbarometer dabei sogar nochmals ein Abwärtsgap (25.464 zu 25.195 Punkte) hinnehmen. Im weiteren Tagesverlauf konnte selbst eine wichtige technische Unterstützungszone den Verkaufsdruck nicht eindämmen. Gemeint ist die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 25.030/24.997 Punkte). Mit anderen Worten: Am Freitag schloss der DAX® unterhalb des unteren Bollinger Bandes – ein erstes Indiz für eine Übertreibung nach unten. Unter Tradingaspekten könnte eine Rückeroberung der meistbeachteten Glättungslinie und eine Rückkehr in die Bollinger Bänder für eine temporäre Gegenbewegung sorgen. Übergeordnet gilt es allerdings, nach den Kursverlusten der letzten Woche, zunächst ein neues Marktgleichgewicht zu finden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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