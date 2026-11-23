Frankfurt, 23. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Eine anhaltende Verkaufswelle bei KI-Aktien hatte die Börsen am Freitag belastet und den ‌Dax erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 25.000 Punkten gedrückt. Er schloss 2,6 Prozent tiefer bei 24.802,78 ⁠Zählern. Der ⁠Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, hohe US-Zinsen, strengere Exportbeschränkungen für China und politische Diskussionen über mögliche Baustopps für neue Rechenzentren setzten in der vergangenen Woche der gesamten Halbleiterbranche zu. Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang ‌des KI-Entwicklers Anthropic konnten die Anleger in ‌Europa und in den USA beruhigen. Die US-Technologiebörse Nasdaq brach zum Wochenschluss um 5,3 Prozent ein.

Nach der KI-Woche richten Börsianer den ⁠Blick am Montag auf Konjunkturdaten.

• Auf dem Programm stehen die ‌Einkaufsmanagerindizes der Industrie und des Dienstleistungssektors ⁠in der Euro-Zone und den USA für November.

• Auf der Unternehmensseite lädt BASF zum Kapitalmarkttag. Investoren dürften beim Chemieriesen nach dem Aus für die geplante Übernahme ‌des Konkurrenten Evonik nachhaken.

• Die ⁠Tarifgespräche für die Beschäftigten der ⁠privaten Banken gehen in die dritte Runde. Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Warnstreiks zuletzt deutlich ausgeweitet.

Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Freitag Stand

Dax 24.802,78

EuroStoxx50 5.941,95

EuroStoxx50-Future 5.951,00

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Schlusskurse der US-Indizes am Freitag Stand Veränderung in Prozent

Dow Jones 48.147,33 -1,9%

Nasdaq

S&P 500 6.910,39 -3,7%

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Asiatische Indizes am Montag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.537,65 +0,1%

Hang Seng 22.404,98 -0,0%

Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).