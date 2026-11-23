Dax höher erwartet - Konjunktur im Blick
Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Eine anhaltende Verkaufswelle bei KI-Aktien hatte die Börsen am Freitag belastet und den Dax erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 25.000 Punkten gedrückt. Er schloss 2,6 Prozent tiefer bei 24.802,78 Zählern. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, hohe US-Zinsen, strengere Exportbeschränkungen für China und politische Diskussionen über mögliche Baustopps für neue Rechenzentren setzten in der vergangenen Woche der gesamten Halbleiterbranche zu. Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic konnten die Anleger in Europa und in den USA beruhigen. Die US-Technologiebörse Nasdaq brach zum Wochenschluss um 5,3 Prozent ein.
Nach der KI-Woche richten Börsianer den Blick am Montag auf Konjunkturdaten.
• Auf dem Programm stehen die Einkaufsmanagerindizes der Industrie und des Dienstleistungssektors in der Euro-Zone und den USA für November.
• Auf der Unternehmensseite lädt BASF zum Kapitalmarkttag. Investoren dürften beim Chemieriesen nach dem Aus für die geplante Übernahme des Konkurrenten Evonik nachhaken.
• Die Tarifgespräche für die Beschäftigten der privaten Banken gehen in die dritte Runde. Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Warnstreiks zuletzt deutlich ausgeweitet.
Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Freitag Stand
Dax 24.802,78
EuroStoxx50 5.941,95
EuroStoxx50-Future 5.951,00
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Schlusskurse der US-Indizes am Freitag Stand Veränderung in Prozent
Dow Jones 48.147,33 -1,9%
Nasdaq
S&P 500 6.910,39 -3,7%
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Asiatische Indizes am Montag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent
Nikkei Kein Handel
Shanghai 3.537,65 +0,1%
Hang Seng 22.404,98 -0,0%
Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).
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