Nach sechs Verlusttagen in Folge scheint sich der Dax am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zu stabilisieren. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 24.955 Punkte.

Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als acht Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors Nvidia, noch der Rekord-Börsengang von Anthropic. Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen der Stoxx Europe 600 Technology und der zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratene Index des Rohstoffsektors. Der MDax verbesserte sich am Montagmorgen um 0,6 Prozent auf 28.913 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein 1,8 Prozent aufwärts.

Infineon und Aixtron erholen sich

Aktien aus dem deutschen Technologiesektor versuchen am Montag nach den jüngsten Branchen-Turbulenzen eine Erholung. Für den Kurs von Infineon, der am Freitag um fast acht Prozent abgesackt war, ging es im frühen Xetra-Handel um 2,8 Prozent nach oben - mitunter auch gestützt auf eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

Der Erholung folgen am Montagmorgen auch die Aktien anderer deutscher KI-Profiteure wie etwa Siemens Energy oder die kleineren Ausrüsterwerte aus dem MDax wie etwa Aixtron. In den USA zeichnet sich außerdem für den Nasdaq 100 etwas Entspannung ab.

Börsianer fragen sich am Montag, ob es sich bei der Gegenbewegung nun nur um ein Strohfeuer im breiten Abwärtstrend handelt. Für den Marktbeobachter Stephen Innes wird dies "ein spannender Test für die Nerven der Anleger". Bevor sich die Lage beruhigt, fürchtet er, dass der Markt noch "die ein oder andere unangenehme Überraschung bereithalten könnte."

Anfangsgewinne bei Bayer weg

Bei Bayer sind anfängliche Kursgewinne trotz eines weiteren Fortschritts zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten am Montag schnell wieder verpufft. Nachdem die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns vorbörslich noch deutlich höher gehandelt worden und im Plus in den Xetra-Handel gestartet waren, drehten sie zuletzt mit 2,5 Prozent ins Minus auf 52 Euro. Damit entfernten sie sich wieder von ihrem jüngsten Hoch seit 2023 bei 57,84 Euro.

Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden.Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen",schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden.

Die Genehmigung betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, hieß es in einem ersten Kommentar des Jefferies-Experten Michael Leuchten. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Haftung erheblich.

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