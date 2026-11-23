LAS VEGAS (dpa-AFX) - Seinen Zorn über die nächste Eskalation im peinlichen Zoff zwischen seinen Star-Piloten bekam Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nur mit größter Mühe unter Kontrolle. "Ganz ehrlich, Sie können sich meinen Frust nicht vorstellen", knurrte der Franzose nach der erneuten Kollision von Charles Leclerc mit Lewis Hamilton beim Formel-1-Spektakel von Las Vegas. Mit seinen harschen Aussagen beschleunigte Vasseur zugleich die Debatte um personelle Konsequenzen wegen des außer Kontrolle geratenen Fahrer-Streits.

"Ein weiteres Ferrari-Fiasko, das zum Himmel schreit", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". Schon wieder sieht sich Rennleiter Vasseur zu einer Krisensitzung gezwungen, um die Lage vor den verbleibenden Rennen in Katar und Abu Dhabi zu bereinigen. "Wir werden definitiv Maßnahmen ergreifen und Entscheidungen treffen müssen", sagte Vasseur.

Interventionen im Knallhart-Duell wirken nicht

"Hamilton gegen Leclerc wird zu einem unlösbaren Problem bei Ferrari", stellte die britische BBC fest. Die Geschehnisse von Las Vegas zeigten, dass die Ferrari-Spitze erfolglos mit ihren Interventionen im Knallhart-Duell zwischen Rekordweltmeister Hamilton und dem nicht minder ehrgeizigen Leclerc war.

Beide Piloten waren sich bei einer Attacke von Leclerc in die Quere gekommen. Hamilton hatte sich mit seinem Wagen nach der Berührung gedreht, Leclerc für das Manöver eine Strafe von zehn Sekunden kassiert. Sie kamen nicht über die Plätze sieben und zehn hinaus.

Dabei hatte es schon nach ähnlichen Vorfällen in Monza und Mexiko-Stadt Aussprachen gegeben, die eine Wiederholung vermeiden sollten. "Große Probleme" hätte es im inneren Verhältnis gegeben, ließ Hamilton vor dem Knall von Las Vegas wissen. Leclerc fahre gegen ihn härter als gegen andere Konkurrenten, raunte der Brite. "Zuletzt ist es einfach unerträglich zwischen ihnen geworden", räumte auch Vasseur ein.

Geldstrafe? Rennsperre? Verhaltenskodex?

Öffentlich zählte der Teamchef in der Zockermetropole vor allem Leclerc an. "Absolut inakzeptabel" sei das Verhalten des Monegassen gewesen. "Das ist mangelnder Respekt für das Team, für die Sponsoren

- dieselbe Rede wie nach Mexiko", wetterte Vasseur, nachdem sich

Leclerc nicht an das zuvor ausgesprochene Überholverbot gegen Hamilton gehalten hatte.

Leclerc zeigte sich nur bedingt einsichtig. Er müsse ja schuld an dem Crash sein, wenn er eine Strafe bekommen hätte, meinte der 29-Jährige. "Wir müssen in Ordnung bringen, was auch immer nicht funktioniert", erklärte Leclerc immerhin noch.

Aber wie? Geldstrafen, eine interne Rennsperre, ein schriftlich vereinbarter Verhaltenskodex? "Wir müssen erst einmal Ruhe bewahren und dann die entsprechenden Schritte einleiten. Man kann nicht einfach die Arbeit von 2.000 Menschen auf diese Weise zunichtemachen", sagte Vasseur.

"Eine Frage von Egos"

Der Fall bleibt heikel. Schließlich fährt Leclerc schon seit 2019 für Ferrari, galt lange als große Titelhoffnung. Dann kam Hamilton (41), der Superstar der Rennserie, geholt von Ferrari-Präsident John Elkann persönlich. Beide Piloten haben einen Vertrag bis mindestens Ende nächster Saison.

Im Vorjahr kam Hamilton noch überhaupt nicht in Fahrt, Leclerc war meist klar der Schnellere. In diesem Jahr aber drehte der Altmeister auf, war in der WM phasenweise der härteste Verfolger von Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli. Gerüchte, er habe deshalb einen Nummer-1-Status verlangt, bestritt Hamilton.

Die Fahrer-WM ist lange verloren, jetzt geht es noch um Platz zwei in der Teamwertung, die über die Geldverteilung entscheidet. Die Frage ist, ob dieses Ziel Leclerc und Hamilton auf den letzten Metern der Saison noch diszipliniert. "Die müssen sich erstmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren", sagte Vasseur. "Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort."/hc/DP/zb