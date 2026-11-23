Berlin, 23. Nov (Reuters) - ⁠Die deutschen Exporte nach Afrika steigen einer Studie zufolge auf einen Rekordwert. Die Ausfuhren dürften 2026 um mehr als sechs Prozent auf etwa 30,3 Milliarden Euro zulegen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) hervorgeht. Diese lag der Nachrichtenagentur Reuters vorab vor. Nach dem Rückgang ‌um mehr als acht Prozent im Jahr 2024 wäre es das zweite Jahr in Folge mit einem kräftigen Plus: 2025 waren die Ausfuhren um etwa acht Prozent gestiegen.

Getragen wird die Entwicklung ⁠vor allem von ⁠wachsenden Bestellungen aus Südafrika, Ägypten, Tunesien, Nigeria, Angola und Kenia. "In den meisten dieser Länder verbessert sich derzeit die Konjunktur", sagte GTAI-Experte Carsten Ehlers. "Die Inflation sinkt, die Wechselkurse sind stabiler."

Der derzeit größte Einzelauftrag auf dem Kontinent ist den Angaben zufolge die Lieferung von Siemens-Hochgeschwindigkeitszügen nach Ägypten, der 2026 mit mehreren hundert Millionen Euro zu Buche schlägt. Unter anderem dürften die Ausfuhren von Fahrzeugen, elektrotechnischen Erzeugnissen, ‌optischen Geräten, Kunststoffen und Pharmazeutika eine wichtige Rolle spielen. Auch ‌Lieferungen von Nahrungsmitteln wie Milcherzeugnissen, Getreide und Backwaren steigen deutlich.

Zugleich gibt es große Hürden. Besonders die afrikanische Ostküste leidet demnach unter brüchigen Lieferketten. Steigende Ölpreise und Störungen im Schiffsverkehr verteuern zudem den Handel. Weil Routen durch ⁠das Rote Meer und den Suezkanal nur eingeschränkt genutzt werden und es zeitweise Probleme an der ‌Straße von Hormus gab, müssen Logistikunternehmen teils auf Häfen ⁠in Indien, Singapur oder China ausweichen.

Strukturell bleibt Afrika für die deutsche Exportwirtschaft trotz des erwarteten Rekordwerts ein kleiner Markt. Der Anteil des Kontinents an den gesamten deutschen Ausfuhren liegt GTAI zufolge auch im zu Ende gehenden Jahr nur bei 1,8 Prozent und damit ‌ungefähr auf dem Niveau von Anfang der 2000er Jahre. ⁠Besonders die Märkte südlich der Sahara gelten ⁠im Vergleich zu Südamerika, der Südostasien-Region oder Indien weiter als wenig erschlossen. Vom wachsenden Bedarf auf Afrikas Binnenmärkten profitieren bislang häufig Anbieter aus Asien, vor allem aus China und Indien, die mit günstigeren Produkten in preissensiblen Ländern punkten.

Chancen sieht GTAI dennoch in vielen Bereichen. Neben Konsumgütern geht es um Energie, Transport, Wasser, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Abfall- und Abwasserwirtschaft. Auch im Öl- und Gassektor sowie bei Rohstoffen wie Kupfer und Kobalt bieten einzelne Länder Potenzial. Deutsche Unternehmen investieren bislang vor allem in Südafrika und Nordafrika. In Tunesien und Marokko spielt die Auslagerung von ⁠Produktion für den deutschen Markt eine wichtige Rolle, Ägypten gewinnt als Produktionsstandort für Afrika und den Nahen Osten an Bedeutung.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)