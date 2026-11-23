Berlin, 23. Nov (Reuters) - ⁠Die deutsche Wirtschaft hat überraschend viel Schwung und wächst einer Umfrage zufolge so stark wie seit März 2022 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft legte im November auf 55,0 Punkte zu, nach 53,4 Zählern im Oktober, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensbefragung mitteilte. Das Barometer liegt damit komfortabel ‌über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 53,3 Punkte gerechnet.

"Was für eine schöne Überraschung, das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich ⁠von einem soliden ⁠Tempo aus noch mal beschleunigt", meint Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank (HCOB). Bei der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe bewege man sich sogar schon "fast in einem Boom-Territorium". Damit bleibe das Bild einer Erholung der deutschen Industrie intakt. Wie die Umfrageergebnisse weiter zeigen, stieg die Beschäftigung aufgrund sich stapelnder Auftragsbestände und optimistischerer Geschäftsaussichten in der Industrie sogar erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren wieder an.

Die hiesige Wirtschaft ‌hat sich nach Jahren der Konjunkturflaute wieder berappelt. Angetrieben wird das ‌Wachstum insbesondere von den milliardenschweren staatlichen Ausgaben für die Rüstung und die Infrastruktur. Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet 2026 mit einer stärkeren Konjunkturbelebung als bisher von der Zentralbank erwartet. In diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach um rund ⁠1,3 Prozent steigen. Ein Wachstum in dieser Höhe hat auch die EU-Kommission in Brüssel in ihrer Herbstprognose auf ‌dem Zettel.

FRANKREICH ÜBERRASCHT NEGATIV

In Frankreich rauscht die Konjunktur hingegen ⁠wenige Monate vor den im Frühjahr anstehenden Präsidentschaftswahlen talwärts. Dank der überraschend starken Schubkräfte in Deutschland konnte die Wirtschaft im Euroraum allerdings ihr Wachstumstempo noch halten. Der Einkaufsmanagerindex verharrte im November auf dem Vormonatswert von 51,7 Punkten.

Experten erwarteten einen leichten Anstieg auf 51,9 Zähler. Sie ‌hatten jedoch nicht mit dem schlechten Abschneiden Frankreichs gerechnet: ⁠Der Einkaufsmanagerindex für die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft ⁠der Euro-Zone sank im November überraschend auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober.

Die Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich im laufenden vierten Quartal in eine technische Rezession rutsche - das BIP also das zweite Mal in Folge sinke, sagte Ökonom Joe Hayes von S&P Global Market Intelligence. Von Juli bis September war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone bereits um 0,1 Prozent geschrumpft.

Die Regierung in Paris muss ihre Wachstumserwartungen für 2027 nun womöglich herunterschrauben. "Wir aktualisieren derzeit unsere Zahlen, aber die Prognose ist gefährdet. Es droht eine Senkung", sagte Finanzminister Roland Lescure. Die neuen Daten würden im Januar ⁠veröffentlicht. Bislang rechnet die Regierung für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)