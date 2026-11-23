NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Handelsverlauf nur minimal erholt. Zuvor hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia dem US-Dollar Auftrieb gegeben und im Umkehrschluss die Gemeinschaftswährung belastet. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde der Euro zu 1,0897 Dollar gehandelt.

Am Morgen hatte der Euro noch rund 1,10 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0939 (Freitag: 1,0990) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9141 (0,9099) Euro.

Der US-Chipkonzern Nvidia holte Mitbegründer Huang zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit. Dies löste eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten aus. Der Dollar legte zudem zu allen anderen wichtigen Währungen zu.

Bereits am Vormittag war der Euro unter Druck geraten. Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes belasteten etwas. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.

"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet./ck/mis