FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,10 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitag bei 1,0970 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0990 Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs entfernt sich damit etwas vom Jahrestief, das in der vergangenen Woche bei 1,0953 Dollar erreicht worden war. Unter anderem hatte die Aussicht auf steigende Zinsen in den Vereinigten Staaten den Dollar gestützt und den Euro im Gegenzug belastet.

Im weiteren Tagesverlauf dürften die Anleger neue Konjunkturdaten aus der Eurozone im Blick haben. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager.

"Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für November dürften heute zeigen, dass die Konjunktur im Euroraum im vierten Quartal etwas an Dynamik verliert", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Demnach würden hohe Energiepreise und die gestiegenen Finanzierungskosten auf der Stimmung in den Unternehmen lasten./jkr/zb