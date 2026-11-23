Mit einem Kursabschlag von 8 % musste der Dow Jones® die schwächste Handelswoche seit März 2020 verkraften. Charttechnisch haben die amerikanischen Standardwerte die zentrale Haltezone bei 50.000 Punkten unterschritten, wodurch ein wichtiges Warnsignal für das übergeordnete Chartbild entsteht. Die Bedeutung dieses Unterstützungsbündels speist sich aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.385 Punkten) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50.465/49.904 Punkte). Am schwersten wiegt aber sicherlich, dass mit dem Bruch dieser Bastion eine Topformation vervollständigt wurde (siehe Chart). Das spricht in Zukunft für eine schwierige Marktphase, in der Erholungen zunächst als technische Gegenbewegungen und nicht automatisch als Beginn eines neuen Aufwärtstrends eingeordnet werden sollten. Es steht also zu befürchten, dass ein Regimewechsel vom bisher bekannten „buy the dip“ hin zu „sell the rallies“ stattgefunden hat. Aus der Höhe der Formation lässt sich ein Kursziel im Bereich von 46.000 Punkten ableiten. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die o. g. Schlüsselzone bei rund 50.000 Punkten würde das negative Szenario deutlich entspannen und die Topbildungs-These infrage stellen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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