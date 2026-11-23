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centrotherm international AG verbucht Großauftrag und hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



23.11.2026 / 10:34 CET/CEST

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centrotherm international AG verbucht Großauftrag und hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Blaubeuren, 23. November 2026 – Die centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat heute einen Großauftrag über die Lieferung von thermischen Produktionsanlagen von einem Neukunden erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der centrotherm international AG heute seine Prognose zum Konzernauftragseingang mit weiteren, zu erwartenden Aufträgen anderer potenzieller Kunden aktualisiert und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Er rechnet nunmehr mit einem Konzernauftragseingang von 290 bis 340 Mio. EUR für 2026 (vorher 110 bis 160 Mio. EUR).

Des Weiteren hat der Vorstand heute seine Prognose zum EBITDA angepasst. Statt eines bisher erwarteten Konzern-EBITDA, welches deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt, geht der Vorstand nun von einem EBITDA im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Es zeichnet sich ab, dass bei den Bestandsprojekten mit deutlich mehr als ursprünglich geplanten Kundenabnahmen zu rechnen ist. Die Umsatzerlöse aus diesen früher als geplant fertiggestellten und abgenommenen Projekten werden sich positiv auf das Ergebnis auf Ebene des Konzern-EBITDA auswirken.

Die Prognose zur Gesamtleistung für das Geschäftsjahr 2026 wird auf 135 bis 185 Mio. EUR angehoben (vorher 90 bis 170 Mio. EUR).

Mitteilende Person:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

Zusatzinformationen:

centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

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Sprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200QIQZHKC21YOS54 EQS News ID: 2440122

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