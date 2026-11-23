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Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide



23.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Newron stärkt IP-Portfolio für Evenamide

Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 23. November 2026, 07.00 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute bekannt, dass sein europäisches Patent für Evenamide die Einspruchsfrist ohne Einwände durchlaufen hat. Zudem hat Newron sein Portfolio an Patenten durch weitere Patenterteilungen und -anmeldungen erweitert. Evenamide ist ein First-in-Class-Glutamat-Modulator, der sich derzeit in der Phase-3-Entwicklung zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) befindet.

Europäischer Schutz bis 2044: Für das im Januar 2026 von Newron bekannt gegebene europäische1 Stoffpatent EP4615820 mit dem Titel „Kristalline Formen von Evenamide“ ist die Einspruchsfrist ohne Einwände abgelaufen. Das Patent umfasst kristalline Formen von Evenamide, Verfahren zu deren Herstellung sowie Verwendungen. Es verlängert die Exklusivität des Wirkstoffs bis ins Jahr 2044.

Erweiterter geografischer Schutz: Newron hat die Erteilung desselben Patents in Hongkong gesichert und vom Eurasischen2 Patentamt eine Absichtserklärung zur Erteilung erhalten. Das Unternehmen hat den Eintritt in die nationale Phase für entsprechende Patentanmeldungen für EP4615820 in wichtigen Ländern, darunter die USA und China, abgeschlossen.

Zusätzlicher potenzieller Schutz bis 2046: Zudem hat Newron eine weitere Patentanmeldung für eine Formulierung eingereicht. Sofern diese erteilt wird, könnte der Schutz des Evenamide-Arzneimittels bis ins Jahr 2046 verlängert werden.

Newron entwickelt Evenamide, einen First-in-Class-Glutamat-Modulator, im Rahmen seines globalen zulassungsrelevanten Phase-3-Programms ENIGMA-TRS als potenziell erste zugelassene Zusatztherapie für TRS. Die Rekrutierung für die Studie ENIGMA-TRS 1 wurde im Oktober 2026 mit insgesamt 618 Patienten in 19 Ländern abgeschlossen. Die Topline-Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit aus der 12-wöchigen Auswertung des primären Endpunkts werden für das erste Quartal 2027 erwartet. Für die Studie ENIGMA-TRS 2 werden derzeit mindestens 400 Patienten rekrutiert.

Newron

Stefan Weber – CEO, pr@newron.com



Referenzen:

[1] Vom Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) erfasste Gebiete: 40 Vertragsstaaten, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die Türkei

[2] Vom Eurasischen Patentübereinkommen (EAPC) abgedeckte Gebiete: acht Vertragsstaaten

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)

Ein erheblicher Anteil der Patienten mit Schizophrenie spricht kaum oder gar nicht auf die derzeit verfügbaren antipsychotischen (AP) Behandlungen an, was zur Diagnose einer behandlungsresistenten Schizophrenie (TRS) führt. TRS ist definiert als keine oder unzureichende Linderung der Symptome trotz Behandlung mit therapeutischen Dosen von zwei APs aus zwei verschiedenen chemischen Klassen über einen angemessenen Zeitraum. Schätzungen zufolge entwickeln etwa 15% der Patienten bereits ab Krankheitsbeginn eine TRS, insgesamt betrifft dies etwa ein Drittel bis die Hälfte der Patienten mit Schizophrenie. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stützen die Annahme, dass Anomalien in der Glutamat-Neurotransmission bei TRS vorliegen, auf die aktuelle AP nicht abzielen, während die dopaminerge Synthese normal verläuft. Dies erklärt den mangelnden klinischen Nutzen der meisten typischen und atypischen Antipsychotika, die primär auf Dopaminrezeptoren wirken. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit neuartiger therapeutischer Ansätze, die auf die zugrunde liegende glutamaterge Dysfunktion bei Schizophrenie abzielen und Patienten Hoffnung geben, denen derzeit nur begrenzte oder gar keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Über Evenamide

Evenamide ist eine neuartige, oral verabreichbare chemische Substanz mit einem einzigartigen Wirkmechanismus, der sich von allen derzeit auf dem Markt befindlichen Antipsychotika unterscheidet. Es wirkt durch selektive Blockade spannungsgesteuerter Natriumkanäle (VGSCs) und zeigt an mehr als 130 anderen Zielstrukturen des Zentralnervensystems (ZNS) keine biologische Aktivität. Es normalisiert die durch abnorme Natriumkanalaktivität (durch Veratridin stimuliert) induzierte Glutamatfreisetzung, ohne dabei die basalen Glutamatspiegel zu beeinflussen, was auf die Hemmung der VGSCs zurückzuführen ist. Kombinationen aus subtherapeutischen Dosen von Evenamide und anderen Antipsychotika, einschliesslich Clozapin, zeigten in Tiermodellen für Psychosen einen Nutzen, was auf Synergien in den Wirkmechanismen hindeutet. Diese Synergien könntenbedeutende Vorteile für Patienten bieten, die auf derzeitige Antipsychotika – einschliesslich Clozapin – nicht ausreichend ansprechen. Eine kürzlich an der University of Pittsburgh durchgeführte Studie legt nahe, dass die Wirksamkeit von Evenamide bei der Herabsetzung des hyperdopaminergen Zustands, sozialer Defizite und Gedächtnisstörungen auf seine Fähigkeit zurückzuführen sein könnte, die Übererregbarkeit des vHipp zu dämpfen (Neuropsychopharmacology;https://doi.org/10.1038/s41386-025-02188-y). Wichtig ist, dass die Vorteile offenbar noch über einen beträchtlichen Zeitraum nach dem Abbau von Evenamide anhielten, was ebenfalls auf neuronale Plastizität hindeutet, die möglicherweise die in den klinischen Studien 014/015 beobachteten, kumulativen Langzeitwirkungen erklärt. Während die genauen Ursachen von TRS komplex und multifaktoriell sind, gilt eine auf beeinträchtigter neuronaler Plastizität beruhende Dysfunktion des Hippocampus als massgeblicher Faktor. Durch seine neuartige glutamaterge Modulation stellt Evenamide einen First-in-Class-Ansatz dar, der darauf abzielt, die ungedeckten Bedürfnisse von Patienten mit Schizophrenie zu erfüllen, die gegenüber bestehenden Behandlungen resistent sind.

Über ENIGMA-TRS ENIGMA-TRS 1 ist eine laufende, internationale, 52-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der therapeutischen Dosierungen von 15 mg BID und 30 mg BID Evenamide im Vergleich zu Placebo. Patienten, die Antipsychotika der zweiten Generation, einschliesslich Clozapin, einnahmen, mussten die internationalen Konsenskriterien (Treatment Response and Resistance Psychosis) für TRS erfüllen. Die Rekrutierung für die Studie ist abgeschlossen, insgesamt wurden 618 Patienten an Studienzentren in 19 Ländern in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada in die Studie aufgenommen.

Die primäre Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von ENIGMA-TRS 1 erfolgt 12 Wochen nach der Randomisierung zur Behandlung. Nach dieser Anfangsphase wird die Studie bis zu den Zeitpunkten nach 26 und 52 Wochen doppelt verblindet und placebo-kontrolliert fortgesetzt. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist die Veränderung der PANSS-Werte (Positive and Negative Syndrome Scale) nach 12 Wochen gegenüber dem Ausgangswert. Newron rechnet damit, die Ergebnisse der Auswertung des primären Endpunkts nach 12 Wochen im ersten Quartal 2027 bekannt zu geben.

ENIGMA-TRS 2 rekrutiert derzeit Patienten an Studienzentren in Asien und Lateinamerika, weitere Standorte in Europa sind geplant. Die Studie wendet dasselbe Screening-Verfahren wie ENIGMA-TRS 1 an. ENIGMA-TRS 2 wird mindestens 400 Patienten in eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie einbeziehen, die darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit der 15-mg-BID-Dosis von Evenamide im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsanalyse wird nach erfolgreichem Abschluss der Studie nach 12 Wochen durchgeführt. Der klinische Hold der FDA bleibt an den US-Studienzentren bestehen, an denen bisher kein Patient mit Evenamide behandelt wurde.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-3-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Grossbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A. via Antonio Meucci 3 20091 Bresso Italien Telefon: +39 02 610 3461 Fax: +39 02 610 34654 E-Mail: pr@newron.com Internet: www.newron.com ISIN: IT0004147952 WKN: A0LF18 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX LEI Code: 8156002F8C11F80A9740 EQS News ID: 2439986

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