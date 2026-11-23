EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berentzen-Gruppe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.11.2026 / 14:55 CET/CEST

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Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Internet: www.berentzen-gruppe.de LEI Code: 529900M158OU8D7KIY26

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