EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.11.2026 / 13:26 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
23. November 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 wurden insgesamt 91.939 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|16.11.2026
|5.830
|61,1913
|356.745,28
|Xetra
|16.11.2026
|7.326
|61,2444
|448.676,47
|CBOE Europe (CEUX)
|16.11.2026
|3.339
|61,2314
|204.451,64
|Turquoise Europe (TQEX)
|16.11.2026
|1.470
|61,3044
|90.117,47
|Aquis Europe (AQEU)
|17.11.2026
|7.142
|60,6298
|433.018,03
|Xetra
|17.11.2026
|9.917
|60,6904
|601.866,70
|CBOE Europe (CEUX)
|17.11.2026
|357
|60,8750
|21.732,38
|Turquoise Europe (TQEX)
|17.11.2026
|713
|60,8175
|43.362,88
|Aquis Europe (AQEU)
|18.11.2026
|7.599
|60,1883
|457.370,89
|Xetra
|18.11.2026
|6.952
|60,1942
|418.470,08
|CBOE Europe (CEUX)
|18.11.2026
|1.812
|60,1479
|108.987,99
|Turquoise Europe (TQEX)
|18.11.2026
|1.915
|60,1272
|115.143,59
|Aquis Europe (AQEU)
|19.11.2026
|6.686
|59,6813
|399.029,17
|Xetra
|19.11.2026
|9.700
|59,6871
|578.964,87
|CBOE Europe (CEUX)
|19.11.2026
|1.378
|59,7895
|82.389,93
|Turquoise Europe (TQEX)
|19.11.2026
|664
|59,5841
|39.563,84
|Aquis Europe (AQEU)
|20.11.2026
|7.839
|57,6004
|451.529,54
|Xetra
|20.11.2026
|8.621
|57,3423
|494.347,97
|CBOE Europe (CEUX)
|20.11.2026
|1.128
|57,7431
|65.134,22
|Turquoise Europe (TQEX)
|20.11.2026
|1.551
|57,3612
|88.967,22
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|91.939
|59,8208
|5.499.870,16
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.531.058 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2440046 23.11.2026 CET/CEST