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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 16. November 2026 bis 20. November 2026

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 15:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 2

Neubiberg, 23. November 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 2 vom 16. November bis 20. November 2026 / 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 3.650.240 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 16. November 2026 872.163 49,0965 Xetra 17. November 2026 765.220 48,7454 Xetra 18. November 2026 565.000 49,8098 Xetra 19. November 2026 400.000 49,9881 Xetra 20. November 2026 1.047.857 46,5631 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 6.047.764 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

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