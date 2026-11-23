EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 21. Zwischenmeldung
Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.11.2026 / 09:43 CET/CEST
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 21. Zwischenmeldung Siemens Aktiengesellschaft setzt den laufenden Aktienrückkauf wegen der Vorbereitungen der geplanten Abspaltung einer Beteiligung an der Siemens Healthineers AG aus und wird die Zahl eigener Aktien bis zum Vollzug der Abspaltung konstant halten
Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 wurden insgesamt Stück 357.791 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen
in Stück
|Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel
|16.11.2026
|71.558
|272,79175
|17.11.2026
|71.558
|272,31486
|18.11.2026
|71.558
|267,08347
|19.11.2026
|71.558
|270,54033
|20.11.2026
|71.559
|257,34776
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2026-31).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.655.658 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Mit Blick auf die geplante Abspaltung einer Beteiligung an der Siemens Healthineers AG wurde der laufende Rückkauf mit Ablauf des 20. November 2026 unterbrochen. Es ist derzeit beabsichtigt, den vorläufig beendeten Rückkauf nach dem Vollzug der Abspaltung fortzusetzen und bis zum Vollzug der Abspaltung einen technischen Aktienrückkauf durchzuführen. Mit diesem technischen Aktienrückkauf sollen die Zahl der eigenen Aktien konstant gehalten und in Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen laufende Übertragungen von Aktien der Gesellschaft an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie an Organmitglieder der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgeglichen werden.
München, 23. November 2026
Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2440332 23.11.2026 CET/CEST