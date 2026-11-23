

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.11.2026 / 12:23 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Xiaowu Nachname(n): Huang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vice President

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co., Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,9081 HKD 1.086.640,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,9081 HKD 1.086.640,0000 HKD

e) Datum des Geschäfts

19.11.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Name: Hong Kong Stock Exchange MIC: XHKG

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07

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