

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.11.2026 / 17:08 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Otto

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

b) LEI

529900ZM98OISTG16932

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007314007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,00 EUR 1,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,0000 EUR 1,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Kurfürsten-Anlage 52–60 69115 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelberg.com LEI Code: 529900ZM98OISTG16932

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